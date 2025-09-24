A raíz de un llamado al 911, se inició una carrera contra el tiempo y gracias a la intervención clave de una suboficial de la Policía Comunal de Pocito quien le practicó reanimación cardiopulmonar a un bebé de dos años que se estaba asfixiando, logró sacarlo de la situación crítica y le salvó la vida. El menor fue trasladado a distintos centros de salud para recibir atención especializada y ya se encuentra fuera de peligro.

El hecho se desencadenó en la tarde de este martes en el Barrio Las Pampas, en Pocito, cuando la desesperada madre de un niño, Rocío Quiroga, llamó al 911 alertando sobre la crítica situación de su hijo. Según la mujer, el bebé, de apenas dos años, presentaba graves dificultades respiratorias y estaba convulsionando.

De inmediato, un móvil policial se dirigió al domicilio indicado. Al llegar, los efectivos constataron que el niño no podía respirar con normalidad, un cuadro que se agravaba con el correr del tiempo. Con la urgencia como principal motivación, los agentes decidieron no esperar a una ambulancia y trasladaron al pequeño de inmediato al Hospital Federico Cantoni del departamento.

Durante el trayecto, la cabo Daniela Verón, a bordo del móvil comunal, le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) al bebé. Con un profesionalismo y una calma que resultó clave para la situación, la agente logró estabilizar al niño parcialmente, permitiendo que llegara al hospital con signos vitales. Una vez en el centro de salud, los médicos confirmaron que el menor padecía convulsiones y decidieron derivarlo al Hospital Dr. Guillermo Rawson para que recibiera atención especializada.

Finalmente, en el hospital de la capital sanjuanina, el bebé fue estabilizado y sacado de la situación crítica que lo puso al borde de la muerte. La falta de oxígeno fue la principal causa del estado del menor, quien ahora se encuentra fuera de peligro. Desde la Policía destacaron la rápida y eficaz acción de la cabo Verón y sus compañeros, quienes actuaron sin dudar ante la urgencia, para el final feliz.