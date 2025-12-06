El cierre definitivo de la planta de Whirlpool en Argentina, que pasó a ser solo importadora, evidenció un cambio profundo en la industria de electrodomésticos. Mientras los precios se redujeron y la demanda se mantuvo sólida, la producción nacional tocó mínimos históricos y el empleo en el sector sufrió una fuerte caída.

Según datos del Indec, desde que Javier Milei asumió la presidencia, la producción manufacturera total descendió un 4,4%, y en comparación con noviembre de 2024, cuando se alcanzó un pico, cayó un 4,1%. De las diez divisiones industriales con mayor peso en el Índice de Producción Industrial (IPI), solo tres mejoraron su desempeño desde ese máximo.

Entre las siete ramas en retroceso, destacan aquellas afectadas por la apertura comercial, como textiles e indumentaria (-20% respecto a noviembre de 2024), metales (-13,4%), automóviles (-9%) y maquinaria y equipo (-8%). Dentro de esta última categoría se encuentra la fabricación de electrodomésticos, que según un informe de la consultora Analytica, está en un nivel mínimo histórico, un 23% por debajo del promedio entre 2016 y 2023, excluyendo 2020.

A diferencia de otros sectores, en electrodomésticos la liberalización comercial es el factor clave para entender la dinámica actual. A pesar de una desaceleración en los últimos meses por la caída del crédito y la actividad económica, la demanda alcanzó sus máximos desde 2020, impulsada por el fuerte aumento del crédito y la reducción de precios debido a la entrada masiva de productos importados.

Las importaciones de heladeras y lavarropas crecieron un 387,1% y un 924,2%, respectivamente, entre enero y octubre de 2025 en comparación con el mismo período del año anterior, abasteciendo la demanda que la producción local ya no puede cubrir.

Visuar, una empresa argentina que fabrica electrodomésticos y productos electrónicos en Cañuelas, señaló que aunque el mercado mostró una leve expansión respecto a 2024, ese crecimiento se concentró mayormente en productos importados, reduciendo la participación de la industria nacional, especialmente en heladeras y lavarropas.

En mayo de 2022, Visuar inauguró una nueva planta para fabricar pequeños aparatos domésticos en un contexto de mayor control a las importaciones. Ese mismo año, Whirlpool abrió su planta de lavarropas en Pilar, que cerró hace diez días, con la consecuente desvinculación de 220 trabajadores.

El cierre de Whirlpool se atribuye a la dificultad para mantener la competitividad necesaria para exportar y a la avalancha de importaciones, especialmente desde China. La empresa limitará su actividad en Argentina a la prestación de servicios técnicos y a la comercialización de productos importados.

Ante este panorama, economistas consultados destacaron la importancia de "analizar la productividad, el tipo de procesos y el uso de tecnología de las empresas del sector en Argentina" para debatir el "trade-off" entre la reducción de precios para los consumidores y la pérdida de producción y empleo en el país.