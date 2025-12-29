El transporte aéreo en Argentina registró cifras récord durante 2025. De acuerdo con el último Informe Mensual de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), correspondiente a noviembre, el sistema de aviación civil (comercial y privado) movilizó entre enero y noviembre un total acumulado de 30.221.000 pasajeros, lo que representa un crecimiento del 14% en comparación con el mismo período de 2024.

Solo en noviembre de 2025 se transportaron 2.881.000 pasajeros, marcando un nuevo máximo histórico para ese mes, con un incremento interanual del 9%. El crecimiento también se reflejó en la cantidad de operaciones, ya que el total acumulado de vuelos alcanzó los 278.878 movimientos, un 9% más que el año anterior.

El mercado de cabotaje continúa siendo el principal motor del sector. Hasta noviembre, los vuelos domésticos acumularon 15.792.000 pasajeros, un 10% más que en 2024. Aeroparque Jorge Newbery se mantuvo como el aeropuerto con mayor movimiento, con 11.477.000 pasajeros de cabotaje en lo que va del año, seguido por Ezeiza con 2,9 millones y Bariloche con 2,2 millones.

En cuanto a la participación de mercado, Aerolíneas Argentinas lideró el segmento doméstico con el 58% de la cuota, aunque las compañías de bajo costo consolidaron su crecimiento. JetSMART alcanzó el 25% del mercado en noviembre, mientras que Flybondi concentró el 16%. El factor de ocupación promedio en vuelos de cabotaje fue del 87%, con Aerolíneas Argentinas encabezando el indicador con un 89%.

Algunos aeropuertos del interior registraron caídas temporales en su actividad debido a obras de infraestructura. El aeropuerto de Río Gallegos permaneció cerrado entre el 1 de septiembre y el 23 de diciembre de 2025 por la rehabilitación de su pista, mientras que Rosario suspendió operaciones desde el 20 de septiembre hasta el 29 de diciembre por trabajos similares.

El segmento internacional fue el de mayor crecimiento porcentual durante 2025. El acumulado anual alcanzó los 14.429.000 pasajeros, un 19% más que en 2024. Noviembre fue especialmente fuerte, con 1.356.000 pasajeros transportados, un 14% por encima del récord previo.

Las rutas internacionales más utilizadas desde Buenos Aires, tanto desde Aeroparque como desde Ezeiza, fueron San Pablo, Santiago de Chile, Río de Janeiro y Madrid. En cuanto a la cuota de mercado internacional, Aerolíneas Argentinas lideró con el 18%, seguida por LATAM con el 16% y GOL con el 9%.