El complejo de La Ramada, en Capital, comienza a ver señales concretas de reactivación luego del impulso del ministro de Infraestructura, Fernando Perea, quien confirmó que la Provincia está lista para asumir la obra apenas Nación formalice el traspaso. El funcionario explicó que “vamos a seguir insistiendo para empezar lo antes posible con ese tipo de obras”, en referencia al desarrollo detenido desde el freno de la obra pública.

Perea amplió que las conversaciones con Nación ya están en marcha y que la decisión provincial es avanzar sin dilaciones. En ese sentido, sostuvo a DIARIO HUARPE que “sí, se viene dialogando; la intención ya es una definición del gobernador de quedarnos con el Procrear, de continuarlo”. La Ramada es uno de los proyectos con mayor grado de avance y la prioridad del ministerio es que no vuelva a quedar paralizado.

Respaldado por la conducción de Marcelo Orrego, el ministro detalló que el complejo de 263 departamentos será dividido en tres etapas para facilitar su ejecución. Allí ratificó que “hay uno que está en el 60% que es La Ramada; la idea es continuar y terminarlo”, dando por hecho que el plan provincial apunta a una finalización ordenada y con plazos acotados.

Perea también confirmó que el emprendimiento quedará bajo la órbita del IPV: “Va por la órbita del IPV”, subrayó al ser consultado sobre el futuro mecanismo de adjudicación. Esto permitirá que, una vez completado el traspaso, los departamentos se sorteen mediante el instituto provincial, replicando el esquema utilizado históricamente para la vivienda social.

El ministro insistió en que el reinicio será inmediato cuando lleguen las autorizaciones formales. “Apenas tengamos la autorización, ya el traspaso definitivo, es comenzar a la semana siguiente”, afirmó, anticipando que el objetivo es tener el complejo listo durante 2026, siempre que el proceso administrativo avance sin contratiempos.