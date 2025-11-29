A pocas semanas de convertirse en madre por primera vez, Rocío Marengo se encuentra internada en el Sanatorio Otamendi de Buenos Aires para preservar el bienestar de su embarazo. La modelo está cursando la semana 33 de gestación y permanece bajo estricta observación médica tras detectar algunos detalles preocupantes en un control obstétrico.

La información fue difundida inicialmente por Paula Varela, periodista de Intrusos, quien explicó que Marengo fue evaluada por su obstetra y, debido a “algunas cositas” que llamaron la atención del equipo médico, se decidió mantenerla en el sanatorio para un seguimiento más cercano. Actualmente, el bebé pesa alrededor de 2,45 kilos y mide 44 centímetros, según datos compartidos por la propia futura mamá.

Desde la habitación del Otamendi, Rocío publicó una imagen en la que aparece sonriente y recostada, tomada de la mano de su pareja, Eduardo Fort, quien la acompaña durante esta etapa. En su mensaje dirigido a sus seguidores, Marengo expresó: “Hola a todos! Queremos contarles que con 👶 estamos re bien!! Sé que muchos nos quieren y se preocupan por eso quise evitar contar que estamos internados. Con bebito estamos haciendo un reposo absoluto para evitar contracciones y que se adelante el parto. Estar con atención de primera me hace sentir segura y tranquila. Solo unos días más y a casa a ultimar detalles para recibirlo con todo el amor!”

La modelo ha mostrado en sus redes sociales un vínculo muy cercano con su bebé, describiendo cómo siente sus movimientos y la importancia de esos signos para su tranquilidad. En días previos a la internación, recordó un susto que la llevó a guardar reposo por la aparición de un pequeño hematoma: “Me asusté porque me dieron un pequeño reposo, ¿viste? Por un hematoma. Listo. Entonces, bueno, a cada rato le pregunto a Bebito: ‘Bebito, dame una señal, decime que estás bien’. Pa pa, patea”, contó.

Además, compartió detalles personales de esta etapa: “Buen día. Me desperté súper temprano y no me pude volver a dormir. Y ahora tengo un sueño que me muero. Me muero de sueño mal”. A pesar del cansancio, se siente reconfortada por el cuidado médico y el acompañamiento constante de Fort y amigas cercanas.

En contraste con esta etapa de espera y cuidado, la familia de Eduardo Fort atraviesa momentos complicados debido a una reciente declaración judicial en su contra por deudas alimentarias derivadas de hijos anteriores, según informó Karina Iavícoli: “La justicia falló en contra de él por el tema de los alimentos con los hijos que tuvo con Karina Antoniali, le debe un montón de plata hace un montón de tiempo”.

Sin embargo, Rocío Marengo ha preferido mantener el foco en su embarazo y el bienestar del bebé, dejando en segundo plano los conflictos familiares que afectan a su pareja. En este momento, la prioridad es la salud y la tranquilidad que le brindan los movimientos de su hijo, que le transmiten calma y alegría diaria mientras espera el nacimiento.