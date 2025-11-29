Las altas temperaturas en San Juan reabren una pregunta que atraviesa todas las actividades cotidianas de los sanjuaninos: ¿qué usar para vestirnos sin sufrir el calor? Para responderlo, la asesora de imagen Daniela Arena visitó Yo Te Invito, que se emite por HUARPE TV (canal 19.2 de la TDA y por la plataforma Kick), y detalló las claves para enfrentar un verano que, según especialistas, será “intenso” y prolongado hasta febrero o marzo.

Arena explicó que, ante un clima sofocante, la primera premisa es la comodidad: prendas amplias, livianas y que permitan la circulación del aire. “Nada que ajuste o apriete”, señaló, al remarcar que esta regla aplica para hombres, mujeres y todo tipo de cuerpos. El objetivo es poder afrontar jornadas largas, traslados y reuniones sin incomodidades.

La segunda recomendación es prestar atención a los géneros. Para temperaturas elevadas, Arena sugirió optar por algodón liviano, lino, viscosa, bambú o modal, materiales frescos, permeables y de secado rápido. En el caso del lino —muy presente en la moda actual— recordó que su característica arruga forma parte natural del estilo.

El color también juega un rol clave. Los tonos claros repelen el calor y permiten mantener la temperatura corporal más estable. Sin embargo, Arena advirtió que, en jornadas de mucho calor y transpiración, es conveniente evitar tonos como el gris claro, que pueden marcar la humedad en la tela.

Para el ámbito laboral, recomendó reemplazar prendas ajustadas por cortes holgados. En hombres, las bermudas de lino, los pantalones amplios tipo pijama, las camisas de manga larga arremangadas y las chombas de algodón se presentan como opciones frescas y formales. En mujeres, los vestidos fluidos, faldas midi, shorts sastreros y chalecos livianos permiten mantener prolijidad sin sumar calor. La musculosa puede funcionar siempre que el entorno laboral lo permita y se combine con una camisa liviana a modo de sobreprenda.

Arena sostuvo que el objetivo es “adaptar la moda a la realidad local”, marcada por temperaturas más altas que en otras regiones donde surgen algunas tendencias. “No es lo mismo un verano de Buenos Aires que uno de San Juan”, indicó, al descartar prendas demasiado pesadas, engomadas o muy ajustadas.

Entre los tips rápidos, recomendó hidratarse de forma permanente, usar protector solar, elegir gafas de sol y llevar un “mini kit” para refrescarse: pañuelitos, bruma facial o un pequeño abanico para aliviar los momentos de mayor exposición.

Para Arena, la clave está en “buscar la vuelta” para vestirse de manera funcional sin perder estilo, priorizando siempre el bienestar ante un verano que se anticipa exigente.