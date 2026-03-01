Ruta 149: Recuperación y pavimentación de un camino clave para tres comunidades

Un grupo de vecinos autoconvocados iniciaron hace unas semanas un petitorio que reúna a miles de firmas para presentarlo a las autoridades locales y nacionales con el propósito de que se cumpla la pavimentación del tramo que une a Calingasta con Uspallata en la Ruta 149.

Es un pedido popular que involucra a casi toda la población, porque este trazado les representa un camino estratégico para la integración regional, el turismo y la producción.

Por diversos y múltiples factores la postergación fue una constante para terminar la obra. Son 36 kilómetros del lado mendocino para completar este camino que permitiría fortalecer el corredor bioceánico junto al Paso de Agua Negra. En comunicación con uno de los impulsores de esta iniciativa comunitaria, Ignacio López Balaguer, habitante calingastino, habló con DIARIO HUARPE y detalló la realidad que se está viviendo en la zona con la ruta cortada durante tanto tiempo.

“Queremos reactivar un proyecto que ya cuenta con fondos comprometidos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto cercano a los 90 millones de dólares, pero todavía no se han visto avances concretos en las licitaciones para efectuar las obras”, explicó el joven.

La Ruta Nacional 149 es clave estratégica no solo para la propia comunidad calingastina, también beneficia a Iglesia, Mendoza y Barreal, logrando así un circuito que estaría a unos 360 kilómetros de Santiago de Chile, potenciando el intercambio comercial, turístico y logístico. Además, permitiría descomprimir el tránsito pesado.

El problema es que, según explicó López, la falta de pavimento y la ruta en pocas condiciones transitables, logra acentuar el aislamiento desde todos los aspectos posibles. Los vecinos proponen que la obra se complemente con la Ruta Provincial 153, que uniría Los Berros con la 149.

El petitorio

A través de un formulario digital (se puede acceder a través de este enlace), los vecinos van compartiendo por redes sociales y hasta el momento cuentan con unas 1000 adhesiones. Por eso, la convocatoria a sumarse al petitorio es abierto tanto para los habitantes de Calingasta, Iglesia y también de Uspallata. Con el reclamo por escrito y la suma de todas las firmas posibles, el objetivo es presentarlo formalmente a los gobiernos de Mendoza, San Juan y al gobierno nacional.

“Esto surge a raíz del cansancio de muchas personas que transitamos y vivimos por esta ruta. Con las últimas bajadas de las crecientes, la ruta quedó intransitable. Cuando tenés lluvia, la ruta se transforma en un río. El camino es riesgoso por el solo hecho de no estar pavimentado. Diariamente pasan familiares, empresarios, trabajadores que utilizan este camino para la producción y el comercio”, detalló Ignacio.

“Llevamos mucho tiempo así, el financiamiento del BID está, pero no se movieron los proyectos para efectuar las obras. Las familias pierden contacto si no hay colectivos entre Uspallata, Calingasta e Iglesia. Es muy difícil continuar así casi aislados”, agregó.

Por otro lado, recordó que el origen de este reclamo se remonta hace ya varios años: “Esta lucha que reclamamos es de casi toda la vida. Hace 20 años atrás se pavimentó hasta el límite sanjuanino. Quedó divina, con pasantes y está en buenas condiciones, el problema empieza del límite de San Juan con Mendoza”.

El activista denunció que la principal traba burocrática que impide con la culminación de las obras, es que los fondos suministrados por el BID están trabados. “Venimos con promesas desde 2017, las partidas y todo estaba estipulado en los presupuestos nacionales, pero nunca se ejecutó el dinero. Creo que hay cuestiones por falta de desconocimiento, falta de gestión y también malas intenciones por parte de funcionarios nacionales que deberían resolver esto cuanto antes. Si esta ruta la quisieran arreglar, uniría fácilmente los pasos internacionales Agua Negra y Libertadores de Mendoza”, comentó Balaguer.

Estimó que si alcanzaran las 2 mil firmas en este petitorio, sería un número significativo para ejercer más presión a las autoridades.