Ruta del Dinero K: juez ordenó a Lázaro Báez abonar USD 329 millones
El juez federal Néstor Costabel dictaminó que Lázaro Antonio Báez, ex titular de Austral Construcciones, deba abonar en pesos el equivalente a USD 329.237.200,14 como multa por su condena por lavado de activos agravado en el caso conocido como “Ruta del Dinero”.
La resolución se sustenta en la sentencia firme de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, dictada el 28 de febrero de 2023, que ratificó la condena de 10 años de prisión a Báez como coautor del delito de lavado de activos agravado. La condena quedó definitiva el 29 de mayo de 2025, cuando la Corte Suprema declaró inadmisible el recurso presentado por la defensa, que también buscaba impugnar la sanción económica, establecida en seis veces el monto de la operación ilícita.
La defensa, a cargo de Juan Martín Villanueva, intentó frenar la ejecución de la multa argumentando que la unificación de condenas dictada el 11 de julio —aún no firme— podría modificar la situación de su cliente. Además, cuestionó la constitucionalidad del artículo del Código Penal que regula la multa por lavado de activos, señalando que el monto reclamado supera ampliamente el patrimonio real de Báez y que, sumado a decomisos y otros reclamos, resultaría de cumplimiento imposible y atentaría contra los derechos fundamentales.
Sin embargo, el juez Costabel rechazó los argumentos, sosteniendo que “la pena conjunta de multa también adquirió la misma firmeza, y carece de sustento normativo la pretensión de la defensa para quitarle dicha inmutabilidad”. Además, aclaró que la ejecución de la multa no depende de la unificación de condenas, ya que la sentencia original se encuentra firme y basada en la autoridad de cosa juzgada.
La decisión ordena intimar a Báez a abonar la millonaria suma en un plazo de diez días, bajo apercibimiento de avanzar sobre su patrimonio. Asimismo, el tribunal dispuso certificar la vigencia de las medidas cautelares patrimoniales dictadas en el expediente, con el fin de garantizar el cobro de la sanción.
