El presidente Javier Milei reunió este lunes a su nueva mesa política en la Casa Rosada, luego de la dura derrota que La Libertad Avanza sufrió frente a Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires. Tras el encuentro, el mandatario se expresó en su cuenta de X con un mensaje contundente: “La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”.

La reunión se concretó después de la segunda sesión de Gabinete del día y estuvo integrada por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; Santiago Caputo, asesor presidencial; Guillermo Francos, jefe de Gabinete; Patricia Bullrich, ministra de Seguridad; Manuel Adorni, vocero presidencial; y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.

Según fuentes oficiales, el encuentro tuvo como objetivo principal ordenar a la conducción política del Gobierno tras el golpe electoral y en vísperas de las elecciones legislativas de octubre. En el análisis, además de repasar los motivos de la derrota por 13 puntos en PBA, Milei resolvió ponerse personalmente al frente de la estrategia electoral de su gestión.

Otro aspecto que buscó atender el Presidente fue la tensión interna entre su hermana Karina y el asesor Santiago Caputo, señalados como ejes de disputa dentro del oficialismo. Con su presencia al mando, Milei intentó bajar la intensidad de esa interna y consolidar la idea de unidad de cara a la próxima campaña.

La conformación de la mesa política había sido anunciada horas antes por el vocero Manuel Adorni, como una de las primeras decisiones tras la jornada electoral. Su armado, que concentra a las principales figuras del oficialismo, refuerza la intención del mandatario de blindar la conducción política en un momento de debilidad.