Política > Reorganización
Javier Milei conformó la primer reunión post elecciones: “La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”
POR REDACCIÓN
El presidente Javier Milei reunió este lunes a su nueva mesa política en la Casa Rosada, luego de la dura derrota que La Libertad Avanza sufrió frente a Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires. Tras el encuentro, el mandatario se expresó en su cuenta de X con un mensaje contundente: “La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”.
La reunión se concretó después de la segunda sesión de Gabinete del día y estuvo integrada por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; Santiago Caputo, asesor presidencial; Guillermo Francos, jefe de Gabinete; Patricia Bullrich, ministra de Seguridad; Manuel Adorni, vocero presidencial; y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.
Según fuentes oficiales, el encuentro tuvo como objetivo principal ordenar a la conducción política del Gobierno tras el golpe electoral y en vísperas de las elecciones legislativas de octubre. En el análisis, además de repasar los motivos de la derrota por 13 puntos en PBA, Milei resolvió ponerse personalmente al frente de la estrategia electoral de su gestión.
Otro aspecto que buscó atender el Presidente fue la tensión interna entre su hermana Karina y el asesor Santiago Caputo, señalados como ejes de disputa dentro del oficialismo. Con su presencia al mando, Milei intentó bajar la intensidad de esa interna y consolidar la idea de unidad de cara a la próxima campaña.
La conformación de la mesa política había sido anunciada horas antes por el vocero Manuel Adorni, como una de las primeras decisiones tras la jornada electoral. Su armado, que concentra a las principales figuras del oficialismo, refuerza la intención del mandatario de blindar la conducción política en un momento de debilidad.
La Casilla Policial del Barrio Cruce de los Andes logró un importante golpe contra la delincuencia al recuperar una PlayStation 4, dos joysticks y una máquina de cortar el pelo, que habían sido sustraídos en el Barrio Las Pampas. Un menor de 17 años fue aprehendido en el acto mientras intentaba escapar con los efectos.
Allanamiento en barrio La Estación terminó con un detenido y el secuestro de más de 1.7 kg de drogas
El Departamento Drogas Ilegales (D-5), en una operación coordinada con la Unidad Fiscal Federal de San Juan y el Grupo Geras, realizó un exitoso allanamiento en el barrio La Estación de Rawson, resultando en la detención de un hombre y el secuestro de más de 1.700 gramos de marihuana y cocaína, entre otros elementos.
Protesta de empleados de la Obra Social Provincia: exigen mejoras salariales y pase a planta permanente
Cinco años después del trágico fallecimiento de Julieta Viñales, de 18 años, comenzó en San Juan el juicio oral contra el médico otorrinolaringólogo Maximiliano Babsía, acusado de homicidio culposo por mala praxis. La joven murió en marzo de 2020, días después de una operación de amígdalas, y su familia ha sostenido una incansable lucha por esclarecer las circunstancias de su deceso.
Tras pedido de DIARIO HUARPE, el Consejo de la Magistratura publicó los CV de los postulantes a Fiscal General de la Corte
San Juan ha implementado una nueva disposición para la aplicación de la vacuna contra la Fiebre Amarilla, reorganizando sus centros habilitados. A partir de ahora, el Vacunatorio Central será el único punto autorizado para su administración, debido a cambios en la distribución nacional para regiones no endémicas.