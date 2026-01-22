El Safari tras las Sierras 2026 ha dado un paso fundamental para su realización en el departamento Valle Fértil. En diálogo con DIARIO HUARPE, el director de Conservación de la Secretaría de Ambiente, Ezequiel Salomón, confirmó que la Asociación de Pilotos Vallistos (Apiva) ya formalizó la entrega de la documentación necesaria para la habilitación de la competencia. Este anuncio ratifica la información adelantada por este medio el pasado 15 de enero, señalando que el nuevo circuito tendrá una extensión de casi 10 kilómetros adicionales respecto a ediciones anteriores.

La evaluación técnica de la Secretaría de Ambiente

Según detalló Salomón, el expediente presentado por la organización contempla los trazados tanto para las categorías de motos como para las de autos. Actualmente, estos documentos están siendo sometidos a un riguroso análisis por parte de las áreas técnicas de la Secretaría de Ambiente para determinar la factibilidad ambiental del evento. Al desarrollarse en una zona de área protegida, el organismo estatal actúa como autoridad de aplicación, velando porque la actividad deportiva no comprometa el ecosistema local.

"Si vemos que dentro del circuito hay alguna zona que puede quedar expuesta a algún tipo de daño o impacto ambiental, tenemos las facultades para pedirle a la organización que ese circuito sea modificado y ellos tienen que respetar nuestra petición", explicó el funcionario.

Esta supervisión es clave debido a que existen sectores vulnerables, como la localidad de La Majadita y otros, que deben permanecer resguardados de este tipo de actividades masivas para evitar daños irreversibles.

Un circuito más extenso

La modificación del recorrido es uno de los puntos que genera mayor expectativa para esta edición 2026. Adolfo “Quito” Vega, protesorero de Apiva, había adelantado en DIARIO HUARPE la intención de ampliar el trazado para dotar a la carrera de un mayor atractivo deportivo, tanto para los competidores como para el público que se desplaza hasta el departamento. "La idea es ampliarlo casi 10 kilómetros más, pero sin tocar el área protegida", remarcó el dirigente, enfatizando el compromiso de la asociación con la normativa vigente.

Este aspecto ha sido históricamente sensible para el Safari Tras las Sierras, ya que, en el pasado, existieron controversias por intentos de retomar el circuito original, el cual fue inhabilitado de forma permanente por atravesar zonas críticas de la reserva natural. Por esta razón, la prioridad de la actual evaluación técnica se centra en proteger los hábitats de flora y fauna, así como las superficies de bosque nativo y otros ambientes de alta calidad ecológica.

Plazos y seguridad institucional

Según Salomón, la presentación anticipada del expediente cumple con la resolución que exige a los organizadores entregar la documentación con el tiempo suficiente para que el organismo de control pueda efectuar una evaluación eficaz y correcta.

Además de los trámites ante Ambiente, la organización se encuentra coordinando gestiones con la Secretaría de Deportes para el apoyo económico, y con el Municipio de Valle Fértil, Salud Pública, la Policía de San Juan y Bomberos para garantizar el operativo de seguridad y logística.

Calendario confirmado y apertura de inscripciones

Con los circuitos bajo revisión, las fechas de la competencia ya han sido ratificadas. El Safari comenzará con la acción de motos y quads los días 6, 7 y 8 de febrero. Posteriormente, el fin de semana del 13, 14 y 15 de febrero, será el turno de la competencia de autos.

Por el momento, las inscripciones para los pilotos permanecen cerradas, ya que desde Apiva indicaron que el proceso de anotación se iniciará una vez que se cuente con el "ok" definitivo y las habilitaciones correspondientes de la Secretaría de Ambiente.

La aprobación del trazado definitivo es la última pieza del rompecabezas para dar inicio oficial a la competencia provincial.