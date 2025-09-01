Provinciales > En Pocito y Rawson
Sanjuaninos millonarios: dos afortunados ganaron más de $13 millones cada uno en el Quini 6
POR REDACCIÓN
La suerte sonrió en San Juan: dos afortunados apostadores se alzaron con un premio millonario en el Quini 6, según informó la Gerencia de Juegos de la Caja de Acción Social. Los ganadores lograron un total de $13.363.469 al acertar cinco números en la modalidad Siempre Sale.
Uno de los afortunados realizó su jugada en la agencia N°885, ubicada en el departamento de Rawson. Los números elegidos por este apostador fueron 01 – 03 – 06 – 28 – 29 y 40. Por su parte, el segundo ganador selló su boleta en la agencia N°948 del departamento de Pocito, con la combinación 01 – 03 – 20 – 22 – 28 – 40.
Las bolillas ganadoras del sorteo fueron 01 – 03 – 20 – 28 – 29 y 40. Es importante destacar que el premio obtenido tiene una fecha de caducidad, ya que prescribe el 15 de septiembre.
