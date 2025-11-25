Fracaso de MasterChef: el temor de Telefe por el bajo rating

El reconocido certamen culinario, Masterchef Celebrity, vivió una de sus galas más disruptivas al introducir una dinámica completamente inesperada en la cocina: el karaoke. La producción del reality de Telefe buscó inyectar una dosis de "picante" y alegría a la competencia, contando con la participación especial del líder de cumbia, Ariel Pucheta, para guiar la noche.

Los participantes se vieron obligados a suspender sus complejas preparaciones para encarar el desafío de entonar, a capella, fragmentos de canciones seleccionadas al azar. La conductora, Wanda Nara, anticipó el tono del episodio al inicio del programa: “Va a ser una noche con mucha diversión y canciones".

Si bien la ronda cumplió su propósito de generar momentos sumamente entretenidos en la pantalla, el elemento sorpresa introdujo una complicación adicional para los concursantes, quienes ya lidiaban con la habitual exigencia de las consignas culinarias.

El efecto de esta estrategia en la audiencia se convirtió en el punto central de la noche. El ciclo se enfrentó a un contexto complicado: un fin de semana XL que se tradujo en un notorio "bajo encendido" de la televisión abierta. En ese marco, el reality ya venía arrastrando números débiles, llegando a promediar 10 puntos de rating, su marca más baja desde el inicio de la temporada hasta ese momento.

Sin embargo, a pesar de la jugada del karaoke en el feriado del día lunes, la tendencia a la baja no pudo revertirse. El promedio de la emisión de Masterchef Celebrity cayó aún más, estableciéndose en 8.6 puntos, una cifra que terminó por confirmar la pérdida de audiencia respecto a la gala inmediatamente anterior.