Un hombre de 30 años, oriundo de Córdoba, fue detenido y trasladado a la provincia de San Juan acusado de corromper sexualmente a dos niños sanjuaninos de aproximadamente 10 años a través de internet. El acusado se había hecho pasar por una niña de unos 10 años para interactuar con las víctimas.

La detención fue el resultado de un intenso trabajo de investigación llevado a cabo por la UFI ANIVI (Unidad Fiscal de Investigación ANIVI) junto a la Unidad de Delitos Informáticos y Estafas.

Publicidad

Según el expediente, los dos niños, de alrededor de 10 años, se conectaron inicialmente a OmeTV, una plataforma que permite realizar videollamadas aleatorias con usuarios de todo el mundo. Del otro lado de la conexión apareció una persona (sin mostrar su imagen) que supuestamente era una niña de la misma edad, y los tres comenzaron a interactuar de manera amistosa.

Este diálogo inicial se replicó posteriormente en otras plataformas de comunicación como TikTok y Google Meet. La investigación determinó que toda esta interacción se dio sin que los padres de los menores tuvieran conocimiento.

Publicidad

El delito se concretó cuando la supuesta niña envió lo que serían fotos íntimas de ella a los menores. A cambio, la persona les solicitó a los niños que hicieran lo mismo, lo cual, al parecer, ocurrió.

Enterados de la situación, los padres de las víctimas realizaron la denuncia formal ante la UFI ANIVI el 30 de agosto. Tras la rápida acción de las unidades fiscales, la semana pasada se logró identificar al responsable.

Publicidad

El hombre de 30 años fue detenido el domingo en su domicilio de Córdoba. Inmediatamente fue trasladado a San Juan bajo custodia de la Policía provincial. Se espera que este miércoles por la mañana se formalice su causa bajo los sensibles delitos de grooming y corrupción de menores.

La Fiscalía, además, alertó sobre el incremento de casos de este tipo de delitos en el último año. También se consignó que el acusado aparentemente ya había tenido otras dos causas por tenencia de pornografía infantil que terminaron prescribiendo.