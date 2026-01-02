La verificación vehicular fue una de las herramientas centrales del esquema policial contra el delito automotor en San Juan durante 2025. Según el balance oficial presentado por la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, a lo largo del año se realizaron 29.889 verificaciones de vehículos entre plantas habilitadas y operativos específicos.

Estas verificaciones consistieron en controles técnicos sobre el vehículo como unidad, con revisión de numeración de chasis y motor, documentación y grabado de autopartes, y constituyen el primer eslabón del sistema de prevención y detección de irregularidades vinculadas al parque automotor.

Del total de procedimientos, 22.981 correspondieron a automóviles y 6.908 a motocicletas. La mayor parte de la actividad se concentró en Capital, donde se registraron 18.397 verificaciones, mientras que la planta de Pocito sumó 11.253. Los operativos departamentales aportaron 239 actuaciones, principalmente orientadas a reforzar la presencia territorial.

Pedidos de secuestro y secuestros efectivos

En paralelo al volumen de verificaciones, el informe dio cuenta del movimiento administrativo y judicial que acompaña a la tarea policial. Durante 2025 se cargaron 814 pedidos de secuestro provenientes de dependencias policiales, que luego ingresaron al circuito judicial correspondiente.

Las motocicletas concentraron ampliamente la mayor cantidad de pedidos, con 781 casos, frente a 33 automóviles. Dentro de ese universo, las motos de 110 cc fueron las más señaladas, al concentrar más del 70% de los pedidos de secuestro, con 559 casos. Las motos de 125 cc representaron el resto, con 222 pedidos. Se trata de rodados de uso urbano extendido, habituales en investigaciones vinculadas a robos y otros hechos delictivos.

El balance también precisó que no todos los pedidos derivaron en una retención efectiva. Durante el año se concretaron 48 secuestros de vehículos como resultado directo de verificaciones positivas o cruces de información que así lo ameritaron.

Además, se registraron 121 pedidos de secuestro que quedaron sin efecto por disposición judicial, de los cuales 30 correspondieron a automóviles y 91 a motocicletas, una instancia que forma parte del seguimiento posterior de cada caso.

Pericias técnicas y prevención

Más allá de los controles y pedidos administrativos, el informe puso el acento en el trabajo pericial. Durante 2025 se realizaron 150 pericias complejas en causas judicializadas, con una efectividad de resolución positiva del 95%. Estas actuaciones permitieron detectar adulteraciones, documentación apócrifa y situaciones de procedencia irregular.

En el plano preventivo, se informó el grabado de autopartes de 1.665 vehículos cero kilómetro, una herramienta orientada a desalentar el robo y la comercialización ilegal de repuestos. A esto se sumaron 292 trámites de solo grabado, 33 actuaciones vinculadas a registros automotores y 78 peritajes técnicos específicos.

La evolución mensual de las verificaciones mostró una actividad constante durante todo el año, con un pico en julio y niveles elevados que se sostuvieron durante el segundo semestre. Desde Seguridad señalaron que estos números reflejan tanto la demanda del sistema como la continuidad de los controles técnicos.

De cara a la próxima etapa, se adelantó que se trabaja en el diseño de una capacitación específica para peritos verificadores automotores, con el objetivo de reforzar el recurso humano y seguir fortaleciendo el sistema de verificación vehicular en San Juan.