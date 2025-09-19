La búsqueda del hombre que habría caído al canal Céspedes continúa por parte de la Policía de San Juan y Bomberos, aunque sin éxito hasta el momento. Con el llegar de la noche se debió suspender la búsqueda. Un intenso operativo, que incluyó a diversas dependencias policiales, Bomberos y el uso de drones, se extendió durante toda la jornada de este jueves sin arrojar resultados positivos. El búsqueda se reanudará a primera hora de este viernes 19.

Todo comenzó con un llamado a la Subcomisaría de Carpintería, donde vecinos de la zona de calle Aberastain y 17 alertaron sobre gritos que provenían del canal. No pudieron identificar a la persona, pero el sonido de auxilio encendió la alarma en la comunidad. La situación se tornó más grave horas después cuando la familia de un hombre de 29 años, de apellido Gómez, se presentó en la dependencia para denunciar su desaparición.

Según el relato de su hermano, la última persona que lo vio, ambos estuvieron bebiendo alcohol en su casa hasta las dos de la madrugada, "ahogando las penas" por la reciente separación del desaparecido. Con la luz del día, la familia halló una remera y una gorra a la orilla del canal, en las inmediaciones de calle Aberastain y 16, prendas que, según confirmó el hermano, pertenecían a Gómez.

El hallazgo movilizó al personal de la Subcomisaría Castro, bajo el mando del subcomisario Diego Molina. La búsqueda, que en un principio fue un trabajo de rutina, escaló rápidamente con la suma de Bomberos de la Policía, la división de Búsqueda y Rescate de Personas, y el apoyo tecnológico de drones. Los rastrillajes se extendieron por kilómetros, llegando incluso a la zona de Cochagual, en el departamento Sarmiento. A pesar del esfuerzo y la dedicación de las fuerzas de seguridad, la búsqueda finalizó al anochecer sin éxito, lo que generó preocupación entre los familiares y las autoridades.

Las hipótesis que baraja la Policía son variadas: si bien la principal es que el hombre cayó al canal y fue arrastrado por la corriente, no descartan la posibilidad de que haya logrado salir del cauce y que se encuentre desorientado en otro sector. La búsqueda, que se suspendió por la falta de luz natural, se reiniciará al amanecer de este viernes, con la esperanza de encontrar al hombre sano y salvo.