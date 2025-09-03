Sorpresa total: Franco Colapinto no estará en la FP1 de Monza

La parrilla de la Fórmula 1 tendrá un cambio inesperado en la previa del Gran Premio de Italia. En un movimiento estratégico, el equipo Alpine confirmó que el piloto argentino Franco Colapinto no participará en la primera sesión de entrenamientos libres, cediendo su lugar al estonio Paul Aron. Esta decisión responde a la normativa de la máxima categoría, que exige a las escuderías completar al menos cuatro tandas de práctica a lo largo de la temporada con sus pilotos jóvenes.

A sus 21 años, esta será la primera vez que Aron se suba al monoplaza A525 en un fin de semana de Gran Premio. El piloto, que ejerce como reserva de la escudería, ya cuenta con experiencia en este tipo de sesiones, habiendo participado en dos FP1 previas con Kick Sauber gracias a un acuerdo entre ambos equipos. En su debut en Silverstone finalizó en la 17ª posición, mientras que en Hungría su práctica se vio truncada por un problema de potencia en el auto.

En un comunicado oficial, el equipo Alpine confirmó la noticia, destacando la trayectoria de Aron dentro de la escudería: “El piloto de pruebas y reserva, Paul Aron, tendrá su primera oportunidad de pilotar para el equipo durante un fin de semana de Gran Premio, en los Entrenamientos Libres 1. Será la tercera participación de Paul en la FP1 de la temporada y la primera con BWT Alpine Formula One Team. Ha pilotado para el equipo en el simulador durante todo el año, además de participar en el programa TPC (Prueba de Coches Anteriores), las Pruebas de Neumáticos Pirelli y la Prueba de Pilotos Jóvenes de postemporada en Abu Dabi la temporada pasada. Paul pilotará el coche de Franco en esta sesión”.

¿Dudas en Alpine con Franco Colapinto?

Tras conocer la decisión, el piloto estonio expresó su entusiasmo: “Tengo muchas ganas de ponerme al volante del A525 en mi primer fin de semana de Gran Premio con el equipo en Monza. Conozco a todos muy bien desde que me incorporé a finales del año pasado como piloto de pruebas y reserva, y agradezco la confianza que el equipo me ha brindado para pilotar en los primeros entrenamientos libres del viernes”. Además, agregó que su objetivo es “hacer el mejor trabajo posible para ayudar a configurar el coche durante todo el fin de semana y estar en la mejor posición para tener un fin de semana de carreras competitivo desde el principio”.

La noticia llega en un momento de gran exposición para Colapinto. Tras un fin de semana complicado en Países Bajos, donde recibió críticas de Flavio Briatore, el argentino se recuperó el domingo con una destacada actuación que lo llevó a finalizar 11º, su mejor resultado desde que se unió a Alpine, a pesar de los problemas de comunicación que le impidieron sumar puntos. Ahora, en el mismo circuito donde hace un año debutó en la F1 con Williams, tendrá un tiempo de adaptación más corto. Se espera que Colapinto regrese al auto en la segunda sesión de entrenamientos del viernes, a las 12 del mediodía.