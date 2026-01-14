El gobierno de Javier Milei inició el proceso para retirar del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP) a tres compañías, las cuales perderán su registro provisorio. A través de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), se publicó el Edicto N° 1261/26 con el fin de rechazar la inscripción definitiva de estas entidades, en el marco del “reordenamiento del sistema de salud que viene impulsando el organismo desde el inicio de la gestión”.

Las instituciones alcanzadas por la medida son Staff Médico S.A. (RNEMP Nº 1-1079-4), Sancor Medicina Privada S.A. (RNEMP Nº 1-1723-8) y la Obra Social del Personal Aeronáutico (Ospa) (RNEMP Nº 6-1083-6). Según informó el organismo oficial, ninguna de estas tres entidades contaba con afiliados activos al momento de comenzar el procedimiento.

En el texto oficial, la SSS manifestó: “La Superintendencia de Servicios de Salud comunica a los usuarios de entidades de medicina prepaga que se ha iniciado el procedimiento para proceder al rechazo de la inscripción definitiva en el Registro”.

Sobre la situación de Sancor Medicina Privada S.A., se aclaró que es una división antigua del Grupo Sancor y es distinta a la Asociación Mutual Sancor Salud (SanCor Salud), que es la que opera actualmente la oferta comercial del grupo.

Por su parte, Staff Médico S.A. fue adquirida recientemente por dicha mutual, la cual absorbió sus principales carteras de clientes. Al respecto, SanCor Salud y Asociación Mutual SanCor Salud puntualizaron que la “solicitud de cese de registro de las entidades mencionadas se fundamente en que, a la fecha, ninguna de las dos cuenta con población beneficiaria bajo los términos de la Ley 26.682”.

Finalmente, el caso de la Obra Social del Personal Aeronáutico (Ospa) es diferente, ya que no funciona como una prepaga privada tradicional, sino que buscaba su inscripción en el RNEMP para brindar coberturas adicionales voluntarias, por lo que la medida podría impactar en parte de su cartera de beneficiarios.