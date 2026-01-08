Starlink, el servicio de Internet satelital desarrollado por SpaceX, lanzó en Argentina una promoción que permite usar el servicio gratuitamente durante 30 días para quienes se registren por primera vez. La prueba se ofrece sin obligación de permanencia y sin penalidades por cancelación al finalizar el período.

La iniciativa está pensada especialmente para hogares, comercios o pequeñas empresas que enfrentan problemas de conectividad con los proveedores tradicionales o viven en áreas rurales o semi rurales donde el acceso a internet estable es más difícil.

Para iniciar la prueba gratuita, los interesados deben ingresar al sitio oficial de Starlink y seguir estos pasos:

Ingresar la dirección exacta donde se instalará el servicio.

El sistema verifica si la ubicación tiene cobertura disponible. Si es apta, se habilita la opción de suscripción con prueba de 30 días. Crear una cuenta, completar los datos personales y confirmar la solicitud. Coordinar la recepción e instalación del equipamiento (antena y router).

La antena se coloca en un punto despejado para asegurar la mejor recepción de la señal satelital.

Durante los 30 días, el servicio funciona con las mismas características de un plan estándar pago, sin limitaciones adicionales:

Velocidades de descarga y carga completas.

Conexión vía satélite con cobertura propia de la red de Starlink.

Uso cotidiano para videollamadas, streaming, trabajo remoto o navegación general.

El uso está sujeto a las políticas de “uso justo” habituales de Starlink, que buscan garantizar un rendimiento equilibrado para todos los usuarios.

Uno de los principales atractivos de la promoción es que no existe compromiso de permanencia. Al finalizar los 30 días, el usuario puede:

Continuar con el servicio y comenzar a pagar la suscripción mensual.

Cancelar sin penalidades ni multas.

Reevaluar y decidir más adelante.

La cancelación debe realizarse dentro de los plazos y condiciones establecidos por Starlink, pero no genera cargos adicionales si se hace correctamente.

Esta prueba gratuita ofrece una buena oportunidad para quienes quieren evaluar la conectividad satelital en condiciones reales antes de comprometerse con el servicio.