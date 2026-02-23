La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) habilitó oficialmente la **inscripción a las Becas Progresar 2026, un programa de apoyo económico para jóvenes, estudiantes y personas que buscan finalizar estudios primarios, secundarios, universitarios o formarse en capacitación profesional.

Este programa busca promover la continuidad educativa y la capacitación laboral, ofreciendo un aporte mensual que acompaña a quienes se encuentran estudiando o se encuentran en formación en oficios y carreras vinculadas a la demanda del mercado laboral.

Quiénes pueden inscribirse

Pueden anotarse en Progresar 2026 las siguientes personas, siempre que cumplan con los requisitos específicos de cada línea del programa:

Estudiantes de nivel obligatorio: primario y secundario.

Estudiantes terciarios o universitarios: carreras de grado en instituciones reconocidas.

Formación profesional y técnica: cursos y oficios con certificación oficial.

Progresar Trabajo: enfocado en jóvenes que realizan prácticas laborales o formación para el empleo.

Cada categoría tiene sus mínimos y máximos de edad, condiciones académicas y requisitos de ingresos familiares, por lo que es fundamental revisar la normativa vigente dentro del portal oficial al momento de inscribirse.

Cómo inscribirse paso a paso

Ingresar a Mi Anses: desde un navegador web, accede a la página oficial de Mi Anses con tu clave de seguridad social. Seleccionar “Becas Progresar 2026”: dentro del menú de programas disponibles, elige la opción correspondiente. Completar datos personales y académicos: carga tu información de contacto, nivel educativo, institución donde estudias o formación que realizas. Adjuntar documentación requerida: según cada línea del programa deberás subir certificados de alumno regular, documentación de ingresos familiares y otros requisitos que se indiquen. Enviar la solicitud: una vez verificados todos los datos y archivos, finaliza tu inscripción dentro de los plazos establecidos.

Es importante guardar la constancia de inscripción y estar atento a cualquier comunicación de Anses o del Ministerio de Educación para próximos pasos, resultados o exigencias adicionales.

Plazos y recomendaciones

La inscripción tiene un plazo limitado y se recomienda completarla con antelación para evitar inconvenientes. Además, quienes ya hayan participado en ediciones anteriores del programa pueden actualizar su inscripción si siguen cumpliendo con los requisitos.

La continuidad en los estudios, el cumplimiento de materias y la presentación de la documentación al día son condiciones que, según la reglamentación de Progresar, pueden influir en la percepción del beneficio en cada período.