Hace poco más de un mes, el ex participante de Gran Hermano, Thiago Medina, sufrió un grave accidente en moto que lo mantuvo internado durante semanas en terapia intensiva. La noticia de este accidente generó gran preocupación entre sus seguidores y los medios.

El joven debió enfrentar una recuperación compleja tras el impacto. Finalmente, tras semanas de cuidados y controles médicos, Thiago pudo recibir el alta hospitalaria.

A solo una semana de haber salido del hospital, Thiago Medina compartió cómo se encuentra actualmente a través de sus redes sociales. En una story de Instagram, se lo puede ver frente al espejo, mientras sostiene el teléfono.

El mensaje que acompañó la imagen fue de profunda reflexión: "Hoy caigo en la realidad, no puedo creer todo lo que pasó". Lo más destacado fue su optimismo: "¡Estoy feliz de estar vivo!".

El ex participante también detalló los efectos físicos de su hospitalización, señalando que "Entre todo lo que me pasó también bajé 20 kilos". No obstante, se mostró comprometido con su proceso de recuperación, destacando: "Les quiero mostrar que desde que salí del hospital aumenté dos kilos".