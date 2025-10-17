Publicidad
Publicidad

Cultura y Espectáculos > Picante

Revuelo en redes por la foto íntima de Lamine Yamal y Nicki Nicole

Lamine Yamal, la estrella del Barcelona y la Selección de España, y Nicki Nicole viven "una historia de amor" que reflejan constantemente en redes sociales.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Esta vez, la artista argentina publicó en su cuenta de Instagram una foto de la pareja.

Lamine Yamal, futbolista del Barcelona y estrella de la Selección de España, y Nicki Nicole, la artista argentina, están viviendo "una historia de amor" que comparten habitualmente en sus redes sociales.

La cantante publicó recientemente una foto en su cuenta de Instagram junto a su pareja, capturada frente a un espejo. En la imagen, se ve a ambos vestidos con una "camiseta fluorescente" de la marca que viste al jugador. Aunque a primera vista el contenido parecía ser una publicación más personal de Yamal, rápidamente se generó un "fuerte revuelo en las redes sociales".

Publicidad

La controversia se originó debido a un gesto calificado como "sugerente" por parte del futbolista, quien protagonizó una "manito indiscreta".

La estrella de la Selección de España puso su mano derecha en el bolsillo del jean de la cantante. El detalle que encendió el revuelo fue que "el dedo gordo tocándole la parte baja de la panza" de la argentina.

Publicidad

Esta fotografía íntima, que incluía el gesto que rompió el silencio del contenido más personal de Yamal, generó un "fuerte revuelo" en las redes sociales.

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS