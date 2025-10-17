Lamine Yamal, futbolista del Barcelona y estrella de la Selección de España, y Nicki Nicole, la artista argentina, están viviendo "una historia de amor" que comparten habitualmente en sus redes sociales.

La cantante publicó recientemente una foto en su cuenta de Instagram junto a su pareja, capturada frente a un espejo. En la imagen, se ve a ambos vestidos con una "camiseta fluorescente" de la marca que viste al jugador. Aunque a primera vista el contenido parecía ser una publicación más personal de Yamal, rápidamente se generó un "fuerte revuelo en las redes sociales".

Publicidad

La controversia se originó debido a un gesto calificado como "sugerente" por parte del futbolista, quien protagonizó una "manito indiscreta".

La estrella de la Selección de España puso su mano derecha en el bolsillo del jean de la cantante. El detalle que encendió el revuelo fue que "el dedo gordo tocándole la parte baja de la panza" de la argentina.

Publicidad

Esta fotografía íntima, que incluía el gesto que rompió el silencio del contenido más personal de Yamal, generó un "fuerte revuelo" en las redes sociales.