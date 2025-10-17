La relación entre la China Suárez y Benjamín Vicuña se había tensado al máximo cuando la actriz tomó la decisión de instalarse en Estambul, Turquía, junto a Mauro Icardi, lo que requirió negociaciones para llevarse a sus tres hijos con ella.

Mientras que con Nicolás Cabré (padre de Rufina), las cosas "fluyeron mucho mejor" ya que el actor consultó a su hija y aceptó acompañar su decisión, con Vicuña, todo se complicó.

El actor chileno, padre de Magnolia y Amancio, "sintió que sus hijos debían estudiar en la Argentina". Por esta razón, Vicuña tomó una medida drástica: revocó el permiso de salida del país a su ex pareja.

La reacción de la China Suárez fue inmediata y explosiva. Se "enfureció" y "armó un descargo durísimo" en el que lo acusó de "cosas terribles". Este conflicto llevó a que la relación quedara "muy tensa" y ellos cortaran el diálogo.

Sin embargo, el tiempo hizo su trabajo, y gracias al esfuerzo de los abogados de ambos, la situación "empezó a encaminarse". Ambas partes llegaron a la firma de un acuerdo que, según las fuentes, la actriz parece haber conseguido "todo lo que deseaba".

El doctor Agustín Rodríguez, representante legal de la China Suárez, reveló en el programa "Puro Show" que se han producido "cambios muy positivos" en la dinámica. El letrado explicó que, si bien "No hay un acuerdo global", sí se están concretando "acuerdos temporales". Lo más favorable es que "entre ellos, hubo una mejora en la relación".

El abogado reconoció explícitamente que Vicuña "cedió un poco", manifestando que: "Debo reconocer que hay una muy buena voluntad de su parte". Tanto Vicuña como su abogado buscan "lo mejor para los chicos", y la comunicación mejoró, pues "empezaron a comunicarse entre ellos". El letrado aseguró que la situación está "bien encarrilados, felices".

Respecto al manejo de los menores, se explicó que la idea principal es "sostener la escolarización de los chicos". Por lo tanto, los niños no se instalaron en Turquía "de manera definitiva", pero sí pasan "una buena parte del tiempo allá" y asisten a una escuela en Estambul. Cuando regresan a Argentina, también asisten al colegio.

De esta forma, la China Suárez y Vicuña "empiezan a encontrarle la vuelta a esta nueva realidad", lo que les permite "trabajar juntos para que Magnolia y Amancio no sufran".