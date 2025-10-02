De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el día comenzará con una temperatura mínima de 14°C y un cielo parcialmente nublado en la madrugada. Con el correr de la mañana, el termómetro marcará alrededor de 20°C, con condiciones de algo nublado y viento leve del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 22 km/h.

Durante la tarde, se espera el pico máximo de calor: el SMN anticipa una máxima de 30°C, bajo un cielo algo nublado y sin probabilidades de precipitaciones, lo que garantiza una jornada estable y seca en toda la provincia.

Hacia la noche, la temperatura descenderá a unos 25°C, con cielo parcialmente nublado y vientos suaves del sudeste, entre 7 y 12 km/h, lo que aportará un leve alivio tras el calor de la tarde.

En síntesis, el jueves se presenta como un día ideal para actividades al aire libre, aunque con temperaturas que recuerdan a pleno verano. El pronóstico oficial descarta lluvias, lo que asegura estabilidad en las condiciones del tiempo.