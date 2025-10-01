La situación entre Vicky Xipolitakis y el empresario Javier Naselli se encuentra "igual que antes", a pesar de que hace cinco meses se reencontraron cuando él pudo ver a su hijo Salvador Uriel. La panelista de Telefe se contactó con Juan Etchegoyen y le dio precisiones sobre el conflicto, calificando el panorama como "muy angustiante".

Vicky Xipolitakis aseguró que el incumplimiento con la cuota alimentaria por parte de Naselli "es parte de su violencia". La famosa señaló que la revinculación se realiza actualmente con psicólogos, y espera que "en algún momento todo se acomodará y él cumplirá".

El reencuentro entre Xipolitakis y Naselli ocurrió a principios de mayo de este año, cuando el empresario que vive en Estados Unidos tuvo la posibilidad de ver a su hijo Salvador Uriel. En ese momento, la cercanía que parecía imponerse sugería que todo cambiaría, pero el conductor de “Mitre Live”, Juan Etchegoyen, afirmó que esa proximidad "no tiene nada que ver con el presente que viven”.

Etchegoyen contactó a Vicky Xipolitakis para obtener precisiones sobre la situación. Aunque la famosa siempre es “muy generosa” con el conductor, no puede dar detalles de lo judicial. Sin embargo, Xipolitakis sí brindó "algunas sensaciones de cómo está el tema", describiendo el panorama como "muy angustiante".

La panelista de Telefe fue contundente al hablar sobre la cuota alimentaria de su hijo. Xipolitakis aseguró que el incumplimiento de Naselli "es parte de su violencia". La Griega también manifestó su preocupación por el bienestar de su hijo. Vicky Xipolitakis explicó que no quiere exponer a su hijo Salvador, ya que él "ya está grande y le hace mal esto".

La artista enfatizó que ella actúa "en la Justicia que es donde tengo que hacerlo”. Sobre la revinculación con Salvador Uriel, Xipolitakis dijo que se está haciendo con psicólogos. Estos profesionales trabajan "por ambos por separados hasta que puedan juntarse cuando ellos lo digan”.

Pese a la angustia, Xipolitakis concluyó su mensaje señalando que espera que "en algún momento todo se acomodará y él cumplirá". No obstante, aclaró que "no hay novedades por el momento de la situación”.