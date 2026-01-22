Mantener una buena hidratación en días de calor es una prioridad sanitaria y cotidiana, ya que el agua interviene en funciones vitales como la regulación de la temperatura corporal, el transporte de nutrientes, la digestión y el rendimiento físico y cognitivo. Una hidratación insuficiente puede provocar síntomas como cansancio, dolor de cabeza, mareos y baja concentración.

El agua potable es el principal recurso para hidratarse y se recomienda consumir líquidos de forma habitual a lo largo del día, sin esperar a tener sed, pues este síntoma aparece cuando ya hay algún grado de deshidratación. Las guías de salud sugieren ingerir al menos 2 a 3 litros de agua diarios, y complementarla con alimentos ricos en agua como frutas y verduras para reforzar la hidratación natural del cuerpo.

Publicidad

En regiones donde el mate forma parte de la cultura cotidiana, el tereré — yerba mate con agua fría o helada — se presenta como una opción refrescante que suma líquidos y mantiene el ritual social del mate, adaptado al calor del verano. Si bien el tereré aporta hidratación y sensación de frescura, no reemplaza al agua como fuente principal de líquidos, especialmente cuando se prepara con jugos o productos industrializados con azúcares añadidos.

Para hacer del tereré una alternativa más saludable, expertos recomiendan acompañarlo con rodajas de frutas frescas y hierbas aromáticas como limón, menta o pepino, que suman sabor sin añadir azúcares artificiales y ayudan a que beber líquidos sea más placentero y sostenible.

Publicidad

Además de bebidas y infusiones, frutas y verduras ricas en agua —como sandía, melón, pepino, naranja y frutillas— son aliados naturales para mantener el nivel de líquidos en el organismo durante las jornadas calurosas del verano.

Más allá de la elección de bebidas, las recomendaciones básicas de hidratación incluyen llevar siempre una botella de agua a mano, beber antes, durante y después de la actividad física, limitar bebidas azucaradas o alcohólicas y prestar atención a las señales del cuerpo para prevenir los efectos adversos de la deshidratación.