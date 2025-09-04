La comunidad sanjuanina respira aliviada tras confirmarse la aparición de José Pablo Leyes Campillay, el joven de 30 años que era activamente buscado desde hace varios días. Aunque los detalles específicos sobre las circunstancias de su hallazgo no han sido comunicados en la información disponible, la noticia de su aparición pone fin a la incertidumbre y preocupación que rodeaban su paradero.

José Pablo Leyes Campillay fue reportado como extraviado el 2 de septiembre de 2025. Al momento de su desaparición, se difundieron sus características para facilitar su identificación: es de tez blanca, complexión física mediana, con ojos verdes y una altura de 1,74 metros. Pesa aproximadamente 75 kg y posee una cara angulada, boca chica y labios medianos.

Una pieza clave en la difusión de su búsqueda fue la información de que José Pablo conduce una camioneta Fiat Estrada Adventure 1.6, de color negra, con dominio NFK-644. Este dato fue fundamental para las fuerzas de seguridad y para cualquier persona que pudiera haberlo visto.