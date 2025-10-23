Marley preocupó a sus fanáticos al anunciar que debía pasar por el quirófano, pero rápidamente aclaró que se trataba de una intervención programada y sencilla para solucionar un tema de visión.

Tras finalizar sus compromisos con la grabación de MasterChef Celebrity, donde participó como reemplazo por una semana, el icónico presentador decidió tomarse un tiempo para someterse a una operación de la vista que calificó como "trascendental" para su vida cotidiana.

"Son las 6 de la mañana y me estoy levantando temprano porque me van a operar. Estoy cansado de perder los anteojos todas las semanas", explicó Marley, dando el puntapié inicial a su relato.

El objetivo de la intervención era claro: mejorar su calidad visual. "Día de cirugía para ver mucho mejor de lo que jamás he visto. Mi propio HD", bromeó, antes de especificar que el procedimiento era una cirugía de cataratas a cargo del doctor Kaufer.

El conductor relató que todo fue más rápido y sencillo de lo esperado. Aseguró que fue un procedimiento que duró tan solo siete minutos y que en todo momento se mantuvo lúcido, lo que le permitió experimentar la intervención de forma única. "Vi muchos colores, nunca vi tantos colores en mi vida", comentó sobre la sensación mientras se llevaba a cabo la operación.

Una vez en su casa, Marley informó que la recuperación es simple: solo debe aplicarse unas gotas y lidiar con una leve molestia a la luz y el reflejo, una sensación que, según le aclararon, desaparecerá en pocos días hasta que su vista se normalice por completo. Con este procedimiento, el conductor da un paso importante para mejorar su bienestar y su día a día sin la necesidad de buscar constantemente sus anteojos.