"Tu apellido será el mismo que el de tus hermanos": la sentencia que emocionó a todos

Una jueza de Familia de Bariloche dictó una sentencia que reconoce la filiación biológica de una niña de 10 años mientras preserva su identidad. En un gesto poco convencional, la magistrada incluyó en la resolución un mensaje dirigido directamente a la menor, afirmando: "Tu apellido será el mismo que el de tus hermanos".

El caso se originó mediante una demanda presentada por la madre de la menor, quien relató haber mantenido una relación con el hombre ahora reconocido como padre biológico, sin que este hubiera formalizado el reconocimiento de su hija. Durante el proceso judicial, la jueza ordenó la realización de una prueba genética y citó al presunto padre, quien no se presentó ni ofreció explicaciones. Esta ausencia fue considerada suficiente para acreditar el vínculo biológico, de acuerdo con lo establecido en el Código Civil y Comercial.

Un elemento determinante en la resolución fue la entrevista personal mantenida con la niña. En dicho encuentro, la menor expresó claramente su deseo de conservar su apellido materno, manifestación que la jueza valoró como fundamental. En su mensaje a la niña, la magistrada explicó: "Tu nuevo documento dirá que sos hija del hombre que me mencionaste, pero tu apellido será el mismo que el de tus hermanos".

La sentencia, que se basó en el interés superior del niño y en la legislación vigente, dispone la inscripción de la paternidad en el Registro Civil y establece una cuota alimentaria provisoria equivalente al 100% de la Canasta de Crianza. La resolución también consideró que la menor "ya había construido su identidad" y había manifestado con claridad su voluntad de conservar su nombre actual.

En el cierre de su fallo, la jueza dirigió un personalizado mensaje a la niña: "Te agradezco por haber hablado conmigo y te deseo que sigas disfrutando de las cosas que te gustan". Este gesto representa un enfoque judicial que prioriza la protección integral de la identidad y el desarrollo de los menores, humanizando el lenguaje jurídico tradicional.

Previo a la emisión del fallo, la magistrada había dado intervención a la Defensoría de Menores, la Fiscalía y el Registro Civil, organismos que no se opusieron ni al reconocimiento ni a la conservación del apellido materno, respaldando así la decisión final.