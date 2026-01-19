La Policía de Investigaciones (PDI) de Chile emitió una señal de alerta sobre un nuevo esquema delictual que se consolida en la Región de Valparaíso, una de las más visitadas por turistas argentinos. El diagnóstico, presentado por el prefecto Patricio Flores Pinto, jefe de la Prefectura PDI de Viña del Mar, da cuenta de un cambio estructural en la participación de menores de edad en delitos violentos y en el crimen organizado.

Con más de 30 años de trayectoria en la institución, Flores Pinto aseguró que se ha producido un “antes y un después” en la dinámica criminal de la zona. Según la PDI, bandas organizadas han comenzado a incorporar de manera masiva a niños, niñas y adolescentes, aprovechando su condición de inimputables para cometer robos y actos de violencia, reduciendo el riesgo penal para los adultos de las estructuras delictivas.

El fenómeno no se limita a delitos menores. Existen jóvenes de 15 y 16 años que lideran grupos delictivos con presencia en ciudades clave como Viña del Mar, Valparaíso, Concón y Quilpué, todas parte del circuito turístico más transitado por visitantes argentinos. “Las estructuras criminales han captado a estos jóvenes, ofreciéndoles dinero fácil y aprovechándose de su vulnerabilidad”, explicó el prefecto.

Desde la mirada policial chilena, las bandas operan con lógica empresarial, donde los menores cumplen roles estratégicos dentro de redes más amplias. Entre los focos de investigación se mencionó a la banda denominada “La Jauría”, en la que la PDI trabaja para identificar y detener a los adultos que sostienen estas estructuras.

La alerta adquiere especial relevancia para mendocinos y sanjuaninos, dado el flujo histórico y turístico hacia la Región de Valparaíso. Cada año, miles de mendocinos viajan a Viña del Mar, y aunque no se deben hacer comparaciones directas, el diagnóstico policial chileno plantea interrogantes sobre la evolución del crimen organizado en territorios de alta circulación turística y vínculos transfronterizos.

Durante el verano 2026, la seguridad se convirtió en un eje de debate al momento de elegir Chile como destino. Las conversaciones en redes sociales y entre viajeros comenzaron a cuestionar si Viña del Mar mantiene las condiciones de tranquilidad que históricamente la posicionaron como una de las principales opciones de vacaciones para los mendocinos.

Sin alarmismo, los datos aportados por la PDI muestran que la discusión sobre seguridad dejó de ser una percepción aislada y se transformó en un factor real en las decisiones de viaje, reforzando la necesidad de adoptar medidas preventivas y estar atentos a la evolución del delito en la región.