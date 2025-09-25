La tranquilidad de la tarde en el barrio Belgrano, en Rawson se quebró este jueves 25, alrededor de las 17, cuando un camión de la empresa Camionera Mendocina arrasó con más de una decena de postes de luz, entre ellos una gran pilastra de hormigón, al enganchar los cables y continuar su marcha sin detenerse. El hecho provocó un corte generalizado de luz e internet en la zona y dejó al descubierto la imprudente chofer, que fue increpado por vecinos y, lejos de frenar, se dio a la fuga.

Publicidad

Según relataron vecinos a DIARIO HUARPE, “se escuchó un estruendo muy grande, como una explosión”, seguido de un apagón. Los vecinos salieron de sus casas y se encontraron con la escena: postes caídos sobre viviendas y veredas, cables cortados y la tensión eléctrica aún activa en algunos sectores. “Fue un momento de mucho miedo, porque no sabíamos si los cables estaban vivos y había chicos jugando en la plaza. Por suerte no había nadie en la calle, porque esto podría haber sido una tragedia”, relató Iván, uno de los primeros en llegar.

El poste de hormigón cayó a metros de una trafic estacionada. (Foto Mariano Martín / DIARIO HUARPE)

Ricardo, sereno de la Plaza Igualdad que está a punto de inaugurarse, presenció todo en primera fila: “Estábamos trabajando cuando venía el camión. Pensé que iba a frenar porque ya había enganchado cables, pero no, siguió derecho. En ese tramo arrastró todo: postes, cables, hasta los reflectores que ya estaban colocados para la inauguración. No se paró ni para mirar qué había pasado, se dio a la fuga como si nada. Quedó todo con corriente, fue muy peligroso. Esto pudo terminar mucho peor”.

Publicidad

Vecinos indignados por quedarse sin servicio de luz ni internet. (Foto Mariano Martín / DIARIO HUARPE)

Cristian, otro vecino, contó que el camión casi destruye su auto y que incluso enfrentó al chofer: “Justo iba llegando a lo de mi mamá cuando lo veo pasar. De frente me encuentro con que arrastraba todos los cables. Una de esas pilastras vino directo arriba de mi auto. Tuve milésimas de segundo para meter marcha atrás y salvarlo. Todos los vecinos le gritaban ‘¡Pará, pará!’, pero él seguía avanzando. Entonces lo seguí varias cuadras. Le dije: ‘Tenés que parar y hacerte cargo’, y en lugar de hacerlo me insultó, me quiso tirar el camión encima y se escapó. Iba llamando a la policía, pero no apareció ni un patrullero en todo el trayecto, el accionar fue lentísimo. Recién después de filmarlo y sacar la patente pude dejar pruebas de lo que pasó”.

Brigadas de la municipalidad de Rawson se hicieron presente. (Foto Mariano Martín / DIARIO HUARPE)

El temor se apoderó también de las familias afectadas. Una vecina, cuya casa sufrió la caída de un poste sobre una de sus paredes, expresó entre lágrimas: “Yo estaba adentro y escuché como si algo se derrumbara. Cuando salí, vi que el poste había roto la pared. Me asusté mucho porque mi nieta suele jugar en esa vereda. Hoy no estaba, y por eso digo que fue un milagro”.

Publicidad

Los vecinos no saben a qué hora volveran a reconectar todos los cables ya que el daño es significativo. (Foto Mariano Martín / DIARIO HUARPE)

El saldo del incidente dejó a todo el barrio sin luz ni internet. Las cuadrillas municipales y de las empresas de energía y cable trabajaban para restituir los servicios, aunque advirtieron que los arreglos llevarían varias horas.

“Ha sido una desgracia con suerte”, resumió Ricardo, mientras observaba los daños. “Esto demuestra la imprudencia de algunos choferes. No podés entrar con un camión de esas dimensiones a calles internas de un barrio. Fue un milagro que no haya heridos”.

