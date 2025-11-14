Una nena de 6 años fue violentamente agredida en plena vereda del barrio porteño de Palermo, a pocos metros de su mamá, este jueves a las 19:30. El ataque ocurrió cuando la menor regresaba de una clase de natación y pidió adelantarse hasta la puerta del edificio donde vive. En ese breve trayecto se cruzó con un hombre que, sin decir una palabra, le propinó una patada a la altura del pecho y huyó corriendo.

La secuencia completa quedó registrada por una cámara de seguridad de la cuadra, donde se ve con claridad cómo el agresor pasa junto a la niña y la golpea sin motivo, mientras la madre, que venía unos pasos atrás con un cochecito, intenta interceptarlo sin éxito. El impacto provocó que la nena se asustara, llorara y buscara rápidamente contención en su mamá.

Un policía que presenció la escena logró retener al atacante a los pocos metros. Sin embargo, tras identificarlo y comprobar que poseía un carnet de discapacidad, decidió liberarlo minutos después. La madre de la víctima manifestó su indignación por la situación y reclamó que el caso tenga una respuesta judicial.

El episodio generó conmoción entre vecinos de la zona, que expresaron preocupación por la liberación del agresor y pidieron mayor presencia policial en la cuadra. La familia de la menor evalúa realizar la denuncia formal y aportar las imágenes de la cámara como prueba del ataque.