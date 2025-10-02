Pablo Echarri atraviesa un gran momento personal y profesional. El actor, que lleva 25 años en pareja con Nancy Dupláa, se encuentra actualmente actuando en la obra teatral Druk en el Metropolitan. Vive en armonía junto a sus hijos, Morena (21 años) y Julián (15 años).

En diálogo con la revista Pronto, Echarri reflexionó sobre el paso del tiempo, el crecimiento de sus hijos y su propia trayectoria, revelando un deseo inconcluso que le gustaría haber cumplido.

Publicidad

Al ser consultado sobre si le hubiese gustado pasar por la universidad, Echarri fue categórico. El actor confesó que sí le hubiera gustado estudiar. Específicamente, “Hubiera estudiado Derecho, sin duda”. Esta asignatura universitaria pendiente, según él, “quedará para otra vida”.

Echarri se considera un "afortunado" porque tuvo una experiencia laboral "extraordinaria". Relató que su inicio fue rápido: después de dos castings, ya estaba “trabajando fijo en un canal importante, Canal 9”. A partir de ese momento, no dejó de trabajar, expandiéndose a la televisión, el cine y el teatro. Incluso pudo producir y fundar una entidad de gestión.

Publicidad

El artista, quien proviene de Villa Dominico, un barrio de clase media trabajadora, explicó por qué, a pesar de su éxito, prefiere que sus hijos obtengan un título universitario.

Echarri manifestó que le pide a sus hijos y “casi te diría que un poco les exijo, que estudien” y que “luego hagan lo que quieran. Pero primero que estudien una carrera”.

Publicidad

El actor argumentó que el mundo ha cambiado mucho, que las posibilidades ya no son las mismas que cuando él era joven, y que la “economía argentina se ha derrumbado bastante estrepitosamente”. Por lo tanto, considera esencial que sus hijos tengan una “herramienta mucho más sólida” que la que él tuvo, ya que hoy en día es difícil “confiar solo en un talento”.

Sus hijos parecen seguir su consejo. Julián asiste al secundario, y Morena está estudiando en el CBC de la Facultad de Diseño y Arquitectura (FADU), específicamente la carrera de Diseño de indumentaria. Morena demuestra un interés práctico en el área, ya que “diseña, dibuja y cose”. Echarri detalló que, aunque ni Morena ni Julián tienen un "interés artístico manifiesto" en la actuación, no descarta que esto pueda cambiar en el futuro.