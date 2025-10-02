Provinciales > Empleo
Empresa de transporte urbano busca técnico con experiencia
POR REDACCIÓN
Una empresa de transporte urbano de San Juan lanzó una convocatoria laboral para cubrir el puesto de frigorista. La búsqueda está orientada a técnicos con conocimientos en refrigeración automotor, aire acondicionado, electricidad y experiencia en instalaciones y mantenimiento.
La firma ofrece incorporación inmediata y el puesto será para jornada nocturna, lo que implica disponibilidad horaria en ese turno.
Los interesados deben enviar su currículum al correo electrónico busquedataller22@gmail.com, donde se centraliza la recepción de postulaciones.
Con esta propuesta, la compañía apunta a reforzar su plantel técnico en un área clave para el funcionamiento de sus unidades, ya que el mantenimiento en refrigeración resulta esencial para garantizar la seguridad y el confort de los pasajeros.
