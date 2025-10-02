Una empresa de transporte urbano de San Juan lanzó una convocatoria laboral para cubrir el puesto de frigorista. La búsqueda está orientada a técnicos con conocimientos en refrigeración automotor, aire acondicionado, electricidad y experiencia en instalaciones y mantenimiento.

La firma ofrece incorporación inmediata y el puesto será para jornada nocturna, lo que implica disponibilidad horaria en ese turno.

Los interesados deben enviar su currículum al correo electrónico busquedataller22@gmail.com, donde se centraliza la recepción de postulaciones.

Con esta propuesta, la compañía apunta a reforzar su plantel técnico en un área clave para el funcionamiento de sus unidades, ya que el mantenimiento en refrigeración resulta esencial para garantizar la seguridad y el confort de los pasajeros.