San Juan entregó netbooks en Sierras de Chávez
POR REDACCIÓN
En lo profundo de las sierras, donde las distancias muchas veces imponen barreras, una escena cargada de simbolismo mostró que el futuro también puede escribirse desde allí. Una niña con guardapolvo blanco, montada en su burro y con una netbook en sus manos, se convirtió en la imagen de la esperanza: la brecha digital comienza a achicarse.
El pasado 30 de septiembre, el Gobierno de San Juan llevó adelante una nueva entrega de notebooks y netbooks en el departamento Valle Fértil, en el marco del Programa Maestro de América. La iniciativa busca garantizar que cada estudiante, sin importar el lugar donde viva, tenga acceso a la tecnología como herramienta de aprendizaje y crecimiento.
