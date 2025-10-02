El fiscal Carlos Adrián Arribas, a cargo de la investigación del triple crimen de Florencio Varela, confirmó que Matías Ozorio, considerado la mano derecha de “Pequeño J”, llegará al país este jueves por la noche y será indagado el viernes por la mañana. “No puedo decir qué rol tuvo Ozorio, por ahora está como coautor. Es todo materia de investigación, hay secreto de sumario en la causa”, explicó Arribas en diálogo con TN.

El viernes será una jornada clave para la causa, ya que además de la indagatoria a Ozorio se realizará la apertura de los celulares incautados durante la pesquisa. “Es una audiencia importante porque vamos a sacar información clave”, detalló el fiscal, aunque aclaró que no sabe cuánto durará el proceso de apertura.

Arribas subrayó que aún se continúa investigando el móvil del triple crimen y negó que la causa esté siendo retenida para no pasar a la justicia federal: “Solamente estoy investigando”. Además, consideró que todavía se desconoce si la organización criminal tiene un alcance mayor: “Es parte de la investigación si ‘Pequeño J’ es parte de algo más grande. No sé si el techo de la organización termina en él”.

El fiscal confirmó que ninguno de los primeros cuatro detenidos quiso declarar ante la Justicia y aseguró que la causa continúa caratulada como homicidio “con características que no se ve a menudo”, sin que por ahora vaya a cambiar la carátula. También se negó a revelar los nombres de los prófugos, aunque se estima que hay al menos dos personas involucradas que aún no fueron detenidas.