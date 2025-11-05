Un policía fue grabado golpeando a madre e hija en Chimbas

Un episodio de violencia policial fue captado en video en el barrio Los Cardos de Chimbas, donde un agente de la Comisaría 17ma protagonizó una violenta agresión contra dos mujeres, una de ellas presuntamente menor de edad, durante un procedimiento por un altercado familiar.

El incidente, ocurrido el martes alrededor de las 17 horas, se originó tras una llamada al 911 realizada por un joven que reportaba maltrato a su madre por parte de su padre. Al llegar al lugar, los efectivos intentaron detener al hombre señalado como agresor, pero la situación se complicó cuando las hermanas del detenido intentaron impedir la aprehensión, generando un forcejeo.

Publicidad

Fue en ese contexto que uno de los policías reaccionó agrediendo físicamente a una de las jóvenes y a su madre. Las imágenes, difundidas en redes sociales, muestran al efectivo propinando patadas y trompadas a las mujeres, quienes intentaban protegerse de los golpes. La escena se tornó aún más caótica cuando, desde el otro lado de la calle, otro vecino lanzó un ladrillazo contra el agente en medio del altercado.

El hecho generó conmoción en la comunidad, que rápidamente replicó los videos y exigió respuestas ante lo que consideran un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. Actualmente, el caso se encuentra bajo investigación por las autoridades correspondientes, quienes analizan las grabaciones y testimonios para determinar las responsabilidades del efectivo involucrado.