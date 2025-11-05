Edith Hermida sobre Beto Casella y Bendita: "Espero que recapacite"

Tras semanas de rumores sobre el futuro de Bendita y la confirmación de la salida de Beto Casella de El Nueve por parte de Ángel de Brito, Edith Hermida decidió hablar públicamente en el stream Ya fue Todo de Jotax.

Hermida, quien comparte pantalla con Casella desde hace más de dos décadas, fue directa sobre su futuro: "Definido. Me quedo en El Nueve". Además, la periodista confirmó que "Bendita sigue el año que viene con los que se quieran quedar", ya que es un programa "súper importante del canal". Con estas declaraciones, Hermida reafirmó su lealtad al ciclo y al canal.

Respecto de la partida de Casella, Edith Hermida expresó que espera que Beto "recapacite y se quede en este canal que es su casa".

La periodista agregó un dato clave sobre la situación legal del conductor que alimenta la incertidumbre: "Tengo entendido que todavía no mandó la carta documento", aunque aclaró que él no le dijo nada.

A pesar de las versiones que vinculan al conductor con América TV, Hermida se resiste a asumir su salida como un hecho consumado. Sostuvo: "Hasta el último día no creo que Beto no venga más a El Nueve", y añadió: "Para mí no es un hecho que se va a América, espero que no y que lo piense bien".