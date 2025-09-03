El trágico desenlace de la búsqueda de Norma Beatriz Gatica, de 63 años, ocurrió este martes por la mañana cuando su cuerpo fue encontrado flotando en un canal de riego en la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro. La mujer había sido vista por última vez el viernes por la noche, luego de una discusión con su hijo, Matías Castro. Personal del Cuartel de Bomberos Voluntarios localizó el cadáver, que se encontraba en un canal secundario de riego que atraviesa la ciudad y cruza la calle Pacheco, cerca de la Terminal de Colectivos. La Justicia de Cipolletti ha iniciado una investigación para determinar las causas de la muerte.

El hallazgo se produjo alrededor de las 11:00 de este martes, en un área donde el cuerpo flotaba en medio de un cúmulo de basura. El comisario inspector Javier Yáñez, jefe de la Unidad Regional V, explicó que el rastrillaje se había intensificado en la zona de la calle O’Higgins y la Ruta Nacional 151, siguiendo la dirección del cauce, después de que una cámara de seguridad captara “un bulto” siendo arrastrado por la corriente el lunes. Fue necesaria la colaboración para remover la basura que dificultaba las tareas de búsqueda.

Publicidad

Norma Beatriz Gatica, quien tomaba medicación antidepresiva y no era la primera vez que se ausentaba de su hogar, fue reportada como desaparecida por su hijo Matías Castro en la Comisaría 32 de Cipolletti. La búsqueda se inició el sábado, y desde el Ministerio Público Fiscal se dispusieron rastrillajes con personal policial y de bomberos. Además, se analizaron cámaras de seguridad y se recabaron testimonios. A las tareas se sumaron la Brigada de Investigaciones, el Gabinete de Criminalística y perros entrenados.

La hermana de la mujer, Nelly Gatica, quien había llegado desde Bariloche, y su sobrino, Matías Castro, recibieron la terrible noticia poco después de haber ofrecido una conferencia de prensa en la plaza San Martín de Cipolletti, donde pedían reforzar la búsqueda. Ambos se presentaron en el lugar del hallazgo y se reunieron con el fiscal Diego Vázquez, a cargo del caso. El levantamiento del cuerpo se completó después de las 13:00 y fue trasladado a General Roca, donde se le practicará la autopsia para determinar las causas de la muerte. En el operativo también trabajó personal policial y de la Dirección de Protección Civil municipal, además de peritos del Gabinete de Criminalística y el médico forense.