Un hecho inusual tuvo lugar este miércoles en el departamento de Rawson, donde una mujer contactó a efectivos del GAM (Grupo de Apollo Motorizado) de la Policía de San Juan para entregar las partes de una moto robada que, según afirmó, su hermano tenía en la vivienda. El procedimiento, que comenzó con la denuncia de la mujer, culminó con el secuestro de los elementos del rodado y el hallazgo de dos plantas de cannabis sativa.

El hecho se produjo cerca de las 13 horas en el interior de la Villa 17 de Agosto. Personal policial se encontraba realizando recorridos preventivos por la zona cuando fue interceptado por Ivana Canto, una residente del lugar. La mujer, de manera espontánea, manifestó a los uniformados que días atrás un hombre había dejado en su casa, al cuidado de su hermano Matías Acosta, las partes de una motocicleta Honda XRE 300 de color negro.

Publicidad

Al tanque de la moto le habían retirado los protectores plásticos que identifican la moto.

Según el relato de Canto a la Policía, el rodado había sido sustraído meses atrás y ella, temiendo las consecuencias de tener objetos ilícitos en su domicilio, le pidió a su hermano que se deshiciera de ellos. Ante la negativa de Acosta, la mujer tomó la decisión de dar aviso a las autoridades para deslindarse del delito. Los efectivos del GAM, tras escuchar el testimonio, ingresaron al domicilio con la autorización de la señora Canto y constataron la veracidad de su denuncia.

Los oficiales se comunicaron de inmediato con la Unidad de Abordaje Territorial (UAT) para recibir instrucciones. El doctor Domínguez, a cargo de la investigación, dispuso que se iniciaran las actuaciones correspondientes para establecer la procedencia de la moto y poder identificar a su propietario. El procedimiento de incautación de las partes se realizó de forma inmediata para poner a resguardo los elementos.

Publicidad

Entre todo lo secuestrado, faltaba el cuadro el motor y las ruedas.

No obstante, el hallazgo de la moto robada no fue el único descubrimiento en la vivienda. Mientras realizaban la inspección, los efectivos observaron que en el domicilio había dos plantas de cannabis de aproximadamente 40 centímetros de altura. Esta situación derivó en la intervención del Departamento de Drogas Ilegales de la Policía de San Juan. El personal especializado llegó al lugar y procedió al secuestro de las plantas, las cuales fueron puestas a disposición de la justicia. La Fiscalía de turno continuó con la investigación para determinar si Matías Acosta tenía algún tipo de responsabilidad penal tanto en el robo del rodado como en la tenencia de las plantas.