Usuarios en redes sociales reportaron este martes detonaciones y ráfagas de disparos en las cercanías del Palacio de Miraflores, sede del Poder Ejecutivo venezolano, ubicado en el centro de Caracas. Hasta el momento, las autoridades no emitieron información oficial sobre el origen de los hechos.

De acuerdo con los primeros reportes, los incidentes se registraron principalmente en la urbanización 23 de Enero, situada al oeste de la capital, una zona cercana al complejo presidencial. Testimonios difundidos en plataformas digitales mencionan enfrentamientos y movimientos de fuerzas de seguridad en el área.

Publicidad

Según información preliminar, los disparos podrían estar vinculados a maniobras de defensa antiaérea, tras la presunta presencia de drones en las inmediaciones del palacio presidencial. Sin embargo, esta versión no fue confirmada por fuentes oficiales.

En paralelo, medios locales informaron que las sedes de los principales ministerios ubicados en el centro de Caracas fueron evacuadas como medida preventiva, en el marco del operativo de seguridad desplegado en la zona.

Publicidad

Hasta el momento, el régimen chavista no brindó precisiones sobre las causas de los disparos ni sobre posibles personas heridas o detenidas. La situación continúa siendo monitoreada mientras se aguarda un comunicado oficial.