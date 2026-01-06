Un violento siniestro vial se registró pasadas las 19 de este lunes sobre avenida Rawson, en la zona de Concepción, donde tres vehículos resultaron involucrados, al aparecer por una maniobra indebida. Como consecuencia del impacto, una mujer debió ser trasladada al Hospital Doctor Guillermo Rawson.

Una ambulancia de Phenix salud se hizo presente para el traslado de la única herida en el siniestro.

Según informaron fuentes policiales, el choque se produjo cuando un Chevrolet Corsa dominio HQX 393, conducido por una mujer que circulaba por avenida Rawson de norte a sur, intentó girar hacia el este por calle Cereceto y atravesó el carril contrario. En ese momento colisionó con un Peugeot 207 dominio ODG 494, que circulaba en sentido sur-norte.

El que se llevó la peor parte del choque fue el Peugeot 207 de Maximiliano Calivar el cual fue impacado en su costado izquierdo y después chocó con su parte derecha al auto que estaba estacionado.

A raíz del impacto, el Peugeot 207 perdió estabilidad y fue desplazado hacia su costado derecho e impactó contra un tercer vehículo, un Peugeot 2008 dominio AH 875 LD, que se encontraba estacionado frente a un comercio de la zona, provocándole daños en el sector trasero izquierdo.

El conductor del Peugeot 2008 había dejado su auto estacionado en el costado este de la avenida y recibió el impacto

El conductor del Peugeot 207, Maximiliano Calivar, relató a DIARIO HUARPE que la presencia del auto estacionado fue clave para evitar consecuencias mayores. “Si no hubiera estado ese vehículo, podría haber subido a la vereda y chocado contra las rejas de un estudio jurídico o incluso volcado. También podría haber atropellado a algún peatón”, expresó.

Tras chocar al 2008 que estaba estacionado así quedó el costado derecho del 207.

Pese a la violencia del choque, Calivar no sufrió lesiones, aunque su vehículo quedó con importantes daños materiales. En tanto, la conductora del Chevrolet Corsa fue asistida en el lugar por personal de Phoenix Salud y posteriormente trasladada al Hospital Doctor Guillermo Rawson, donde quedó en observación y se le practicaron estudios médicos por las dolencias que presentaba.

Personal de la Comisaría 29ª de Santa Lucía trabajó en el lugar controlando el tránsito vehicular, mientras se aguardaba la llegada de funcionarios de la UFI Delitos Especiales, que quedaron a cargo de las actuaciones para determinar las responsabilidades del hecho.