En plena jornada de compras para recibir a los Reyes Magos y con una mañana de calor extenuante, el público sanjuanino se concentró en el Cruce de las Peatonales, de calle Tucumán y Rivadavia, vivió una jornada diferente que rompió la rutina gracias a una puesta musical, que sirvió para promocionar la edición 2026 de la Fiesta Provincial de la Semilla y la Manzana.

Con los recitados de Jorge Pascual Recabarren y la compañía de artistas locales, la comitiva especial de la Municipalidad de Iglesia, brindó un animoso espectáculo para elevar las expectativas por la fiesta que el 9 y 10 de enero tendrá lugar en el Predio Los Manantiales de Rodeo.

Las canciones del trío emocionó a chicos y grandes.

El encuentro inició con el grupo folclórico Nuevo Tiempo, el trío integrado por Aurelio Malla, José Mallea y Mariano Malla, con clásicas canciones regionales que transmitían la identidad de la cultura iglesiana. Al ritmo de las melodías de guitarra, parejas de danza brindaron una colorida postal que animó a chicos y adultos.

El grupo iglesiano Nuevo Tiempo animó al público poniendo en valor los sonidos de su región.

En el acto estuvo presente el intendente Jorge Espejo y otros funcionarios provinciales. En diálogo con DIARIO HUARPE, el mandatario departamental apeló a la participación del público en general: “estamos invitando a toda la provincia, pero también a provincias de afuera a que nos acompañen. Gracias a Dios, inauguramos un predio con todas las prestaciones necesarias y los tamaños, las dimensiones como para que haya comodidad, para que haya fácil acceso”. Además, Espejo promovió las actividades turísticas y los paisajes naturales del departamento: “Están todos invitados para que puedan acompañarnos”.

El intendente Jorge Espejo instó a sanjuaninos y ciudadanos de otras provincias a participar de la fiesta de este fin de semana y a disfrutar de las bondades turísticas de Iglesia.

Para recordar, la Fiesta Provincial de la Semilla y la Manzana, en su edición nº 38 comenzará este viernes 9 a partir de las 20 horas y la segunda jornada será el sábado 10, también a la misma hora, en el Predio Los Manantiales (Rodeo), con entrada libre y gratuita.

La Grilla

Viernes 9: Nico Olivieri, Los Camperos de Cuyo, Dúo Herencia, Llokallas y Dale Q’Va.

Sábado 9: Banda Amistad, Aire Mansero y Chistian Herrera. También participarán academias del departamento.

Los asistentes podrán disfrutar de un completo patio de comidas con sabores típicos y regionales y recorrer la feria artesanal.

Para visitar

Los turistas que quieran disfrutar de Iglesia, pueden recorrer el Dique Cuesta del Viento, donde se puede realizar windsurf y kitesurf. También está la Capilla de Achango, construida por los jesuitas en el siglo XVIII, en su interior, aún conserva una antigua imagen de la Virgen María con cabello natural, que fue traída desde Cuzco, vía Chile. También se puede visitar la zona de Agua Negra que se caracteriza por su paisaje cordillerano y formaciones de hielo poco habituales en el mundo que une San Juan con Chile. Para más información pueden visitar a www.sanjuan.tur.ar y consultar por WhatsApp al número 2645639978.