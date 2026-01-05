El Gobierno nacional informó cuántos ciudadanos venezolanos viven actualmente en la Argentina con residencia permanente. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, brindó los datos al referirse al impacto regional de la reciente detención de Nicolás Maduro en Estados Unidos y a la situación que atraviesa Venezuela desde hace más de dos décadas.

Según precisó la funcionaria, en la Argentina residen 233.000 venezolanos con residencia permanente y 25.000 con residencia transitoria. Además, indicó que durante 2025 se recibieron 28.000 solicitudes de residencia de ciudadanos de ese país. Las cifras fueron expuestas en el marco de un análisis sobre el éxodo venezolano, que a nivel global supera los nueve millones de personas.

Publicidad

Monteoliva sostuvo que la detención de Maduro y su traslado a territorio estadounidense para enfrentar a la Justicia abre un nuevo escenario político e institucional para Venezuela. En ese contexto, recordó que la Argentina fue uno de los primeros países en declarar organización terrorista al Cartel de los Soles y, posteriormente, al Tren de Aragua, por su impacto regional.

Al referirse a la situación interna venezolana, la ministra describió un cuadro de crisis económica, institucional y social, con salarios mínimos bajos, procesos electorales cuestionados y denuncias de detenciones ilegales. En ese marco, señaló que cualquier transición será compleja y con múltiples desafíos.

Publicidad

En relación con la seguridad en la Argentina, Monteoliva mencionó que el avance del crimen organizado y las sospechas de lavado de dinero representan un desafío para la gobernanza y el desarrollo. Subrayó que la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo requiere una política de seguridad nacional sostenida, con controles permanentes en las fronteras.

Sobre el Tren de Aragua, aclaró que en el país no se detectó una estructura criminal orgánica vinculada a esa organización. Indicó que existen detenidos con características asociadas, pero sin una operatoria similar a la registrada en otros países de la región.

Publicidad

El escenario regional también fue abordado por el presidente Javier Milei, quien celebró el operativo llevado adelante por Estados Unidos. La captura de Maduro fue confirmada por el expresidente Donald Trump, a través de un mensaje en su red social.

En ese contexto, desde el Gobierno nacional señalaron que la gestión migratoria, la cooperación internacional y el combate al crimen organizado se mantienen como ejes centrales de la agenda, en un escenario regional atravesado por la crisis venezolana y sus derivaciones políticas y sociales.