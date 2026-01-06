Un grave siniestro vial ocurrió en la madrugada del sábado en el interior de Villa Seminario, departamento Rivadavia, cuando un automóvil colisionó con una motocicleta en la que viajaba una pareja. Lejos de auxiliar a los heridos, el conductor del vehículo les reclamó por los daños materiales y se dio a la fuga. Todo el episodio, incluso el audio quedó registrado por una cámara de seguridad.

El hecho se produjo alrededor de las 2 de la mañana en la intersección de calles Lavalle y Malvinas Argentinas, en la esquina noreste de la escuela Campaña del Desierto, en la Villa Seminario. Según fuentes policiales, la motocicleta de 110 cc circulaba de norte a sur por Malvinas Argentinas, mientras que el auto lo hacía de este a oeste por calle Lavalle y no habría respetado la prioridad de paso.

Tras el impacto, el automovilista, que se desplazaba en un Fiat Palio de color rojo desde adentro del vehículo le reclamó a los motociclistas por los daños ocasionados. Segundos después, aceleró y escapó por calle Malvinas Argentinas, en sentido este, sin prestar asistencia a las víctimas.

Un conductor de una camioneta que habría presenciado toda la secuencia intentó seguir al auto que se dio a la fuga, pero lo habría perdido de vista por lo que no volvió tampoco a contar lo ocurrido con el auto. Hasta el momento, no se tienen novedades sobre el paradero del vehículo involucrado.

Desde la Comisaría 13ª, que interviene en el hecho junto a la UFI Delitos Especiales, confirmaron a DIARIO HUARPE que el conductor de la moto sufrió una fractura de tibia en la pierna izquierda y fue trasladado al Hospital Doctor Guillermo Rawson, donde recibió atención médica. El damnificado aún no se ha presentado en la dependencia policial para formalizar la denuncia.

En relación con el lugar del siniestro, las autoridades indicaron que calle Lavalle fue recientemente repavimentada y se ha convertido en una vía rápida utilizada por muchos conductores para evitar los semáforos de avenida Ignacio de la Roza. Esta situación genera maniobras imprudentes y exceso de velocidad, lo que incrementó notablemente la cantidad de accidentes en la zona.

Ante este escenario, desde la fuerza policial adelantaron que elevarán un proyecto y un petitorio al intendente de Rivadavia para la colocación de reductores de velocidad, con el objetivo de prevenir nuevos siniestros en ese sector.