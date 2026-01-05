La Argentina fijó una postura explícita ante la Organización de las Naciones Unidas al respaldar la detención de Nicolás Maduro y exigir la liberación inmediata de Nahuel Gallo, el gendarme argentino secuestrado en Venezuela desde diciembre de 2024. La definición fue expresada por el embajador argentino ante la ONU, Francisco Tropepi, durante una sesión del Consejo de Seguridad convocada para analizar la situación venezolana tras la captura del ex mandatario.

En su intervención, Tropepi apoyó la operación llevada a cabo por Estados Unidos en territorio venezolano que permitió la detención de Maduro y su posterior traslado a ese país para quedar a disposición de la Justicia federal. El diplomático sostuvo que la decisión respondió a la necesidad de avanzar en responsabilidades judiciales por cargos vinculados al narcotráfico y al terrorismo transnacional.

Durante el debate, el embajador argentino definió el régimen venezolano como una narcodictadura instaurada en 1999 y continuada durante más de dos décadas. Señaló que ese proceso estuvo marcado por la violación sistemática de los derechos humanos, la destrucción de las instituciones democráticas y la utilización de estructuras estatales para proteger redes criminales con impacto regional.

Tropepi recordó que la Argentina declaró en 2025 como organizaciones terroristas al Cartel de los Soles y al Tren de Aragua, al considerar que ambas estructuras operaron de manera articulada con el poder político venezolano. Según explicó, esas organizaciones no sólo afectaron a la población local, sino que también generaron consecuencias directas en la seguridad de otros países de la región.

El embajador vinculó ese diagnóstico con el deterioro social y humanitario acumulado en Venezuela, al que atribuyó un éxodo masivo de millones de personas. En ese marco, sostuvo que la crisis venezolana dejó de ser un asunto interno y pasó a constituir una amenaza para la estabilidad regional.

En relación con la política exterior argentina, Tropepi afirmó que, desde la asunción del presidente Javier Milei, el país mantuvo una línea clara y consistente frente a la situación venezolana. Recordó el asilo diplomático otorgado en marzo de 2024 a seis dirigentes opositores y el desconocimiento de los resultados de las elecciones de julio de ese año, calificadas como fraudulentas.

El diplomático también mencionó la expulsión de la Argentina de Venezuela tras el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente electo y el posterior asedio a la embajada argentina en Caracas, donde permanecieron los asilados. A pesar de ese escenario, indicó que el país continuó llevando el tema a los foros internacionales.

En otro tramo de su exposición, Tropepi se refirió al nuevo escenario judicial abierto tras la detención de Maduro, quien ya compareció ante un tribunal federal en Nueva York. Señaló que ese proceso se desarrolla bajo garantías judiciales, en contraste con las prácticas denunciadas del régimen venezolano.

El reclamo por la situación de Nahuel Gallo ocupó un lugar central en la intervención argentina. Tropepi recordó que el gendarme permanece en condición de desaparición forzada desde el 8 de diciembre de 2024, tras ser secuestrado y trasladado a un centro clandestino de detención. Ante el Consejo de Seguridad, la Argentina solicitó su liberación inmediata y su retorno seguro al país.

Al cerrar su exposición, el embajador sostuvo que la captura de Maduro abre un nuevo escenario político y judicial en Venezuela y que la comunidad internacional enfrenta el desafío de acompañar una transición democrática. En ese contexto, la Argentina dejó asentado que la liberación de Gallo debe ser una obligación inmediata y una señal concreta de ruptura con las prácticas del régimen.