La camiseta de Sportivo Desamparados tuvo una aparición inesperada en las calles de Barcelona y se convirtió en tendencia en redes sociales. La casaca del club sanjuanino, que milita en la cuarta categoría del fútbol argentino, fue entregada como premio por un influencer español durante un desafío futbolístico realizado en la vía pública.

La escena ocurrió en el centro de la ciudad catalana, donde el creador de contenido de su cuenta @camisetasfutbolsorpresa propuso un reto vinculado al fútbol argentino y al FC Barcelona. La consigna fue nombrar cinco futbolistas argentinos que hayan pasado por el club español en 30 segundos. El participante superó el desafío al mencionar a Javier Saviola, Lionel Messi, Juan Román Riquelme, Javier Mascherano y Juan Pablo Sorín.

Como recompensa, el ganador recibió una caja sorpresa que contenía la camiseta verde y blanca de Sportivo Desamparados, identificada con el barrio Patricias Sanjuaninas. Al mostrar el premio, el influencer pronunció una frase que rápidamente se replicó en redes sociales: “Desamparados de Argentina, chavales”.

La difusión del video permitió que el nombre y los colores del club sanjuanino circularan en un contexto internacional, asociado a una de las ciudades más vinculadas al fútbol a nivel mundial. En este caso, Sportivo Desamparados logró una visibilidad inesperada a miles de kilómetros de San Juan, a partir de una acción espontánea en Barcelona.