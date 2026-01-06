El presidente de Colombia, Gustavo Petro, publicó un extenso mensaje en su cuenta de X en respuesta a pronunciamientos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y del secretario de Estado, Marco Rubio. En su publicación, el mandatario colombiano afirmó que estaría dispuesto a volver a empuñar las armas para defender la soberanía de su país.

“Juré no tocar un arma más desde el pacto de paz de 1989, pero por la Patria tomaré de nuevo las armas que no quiero”, escribió Petro. En el mismo texto, sostuvo que conoce la guerra y la clandestinidad, pese a no haber sido militar, y vinculó sus declaraciones a lo que definió como una defensa del orden constitucional colombiano.

El jefe de Estado también se refirió al rol de las Fuerzas Armadas. Señaló que cualquier integrante de la fuerza pública que priorice intereses extranjeros por sobre la bandera colombiana debe retirarse de la institución. Según indicó, la Constitución ordena a los militares y policías defender la soberanía popular del país.

En otro tramo del mensaje, Petro rechazó acusaciones sobre su legitimidad y negó vínculos con el narcotráfico. Aseguró que sus bienes personales son públicos y que sus ingresos corresponden a su salario como presidente. Además, defendió su gestión en materia de seguridad y lucha contra las drogas.

El mandatario afirmó que su gobierno ordenó incautaciones históricas de cocaína y avanzó con un plan de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, que, según detalló, ya alcanza a decenas de miles de hectáreas. En ese marco, sostuvo que las críticas externas desconocen la historia y la realidad de Colombia.

Petro también convocó al pueblo colombiano a defender al presidente frente a lo que consideró posibles actos ilegítimos y pidió a la fuerza pública no disparar contra la población. En contraste, habló de una eventual respuesta ante un “invasor”, en referencia a presiones externas sobre el país.

Las declaraciones generaron reacciones en el arco político colombiano. Entre ellas, la senadora María Fernanda Cabal cuestionó los dichos del presidente y reclamó respeto por la Constitución y la ley vigente.

El mensaje del presidente colombiano se conoció en un contexto de tensión diplomática con Estados Unidos y volvió a colocar en el centro del debate regional la relación entre soberanía, seguridad y política exterior en Colombia.