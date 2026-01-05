El crecimiento sostenido de la actividad minera en San Juan volvió a poner en el centro del debate una pregunta clave: qué tipo de trabajadores buscan hoy las empresas que operan en la provincia. Con proyectos en distintas etapas y expectativas de nuevas inversiones, las compañías mineras coinciden en que el principal cuello de botella no es la falta de interés laboral, sino la brecha que existe entre la formación disponible y las demandas reales de la industria.

Uno de los puntos críticos que hoy frena las contrataciones es la distancia existente entre el aula y la mina. Desde el sector advierten que, más allá de los títulos formales, se detecta un déficit marcado en habilidades técnicas básicas que resultan indispensables para el funcionamiento cotidiano de una operación minera moderna. En ese sentido, las empresas identifican al menos tres competencias que hoy brillan por su ausencia en muchos currículums: la capacidad de leer indicadores operativos, interpretar reportes simples y manejar checklists digitales.

Se trata de perfiles que no necesariamente requieren formación universitaria o títulos de ingeniería, pero sí una base técnica sólida y actualizada. La digitalización de procesos, los controles en tiempo real y los estándares de seguridad obligan a que gran parte del personal pueda interactuar con sistemas informáticos y comprender información técnica elemental.

Para los jóvenes de comunidades mineras o para quienes aspiran a ingresar al sector sin trayectoria previa, la estrategia de inserción laboral suele ser confusa. En ese marco, especialistas en recursos humanos vinculados a la minería coinciden en que enviar currículums “a ciegas” dejó de ser una vía efectiva. Por el contrario, las operadoras priorizan a candidatos que cuenten con formación básica certificada y que, además, comprendan las reglas de convivencia, seguridad y disciplina propias del trabajo minero.

Por eso, ingresar al sector a través de cursos iniciales, programas comunitarios, capacitaciones técnicas o campus virtuales articulados entre empresas, sindicatos y gobiernos locales aparece como una de las estrategias más eficaces. Estas instancias no solo aportan conocimientos técnicos, sino que también permiten familiarizarse con la cultura minera, un aspecto cada vez más valorado por las compañías.

A este escenario se suma otro factor clave: la creciente competencia por recursos humanos calificados en la región de Cuyo. El dinamismo de la actividad minera y energética intensificó la demanda de perfiles técnicos, lo que obligó a las empresas a revisar su propuesta de valor al empleado. Si bien el salario sigue siendo determinante, ya no alcanza por sí solo para atraer y retener trabajadores.

Hoy pesan cada vez más otros elementos, como las oportunidades de capacitación continua, los esquemas de rotación, las condiciones de trabajo, el desarrollo profesional y la estabilidad a largo plazo. En ese contexto, San Juan enfrenta el desafío de alinear su sistema educativo y de formación con las necesidades concretas de una minería que avanza hacia procesos más tecnificados y exigentes.