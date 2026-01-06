El sanjuanino Lisandro Sisterna participa en el Dakar 2026 de Arabia Saudita como navegante de Kevin Benavides en la categoría Challenger, a bordo del UTV #347 del equipo BBR Motorsport.

La competencia comenzó el sábado pasado con el prólogo de 22 kilómetros, donde la dupla finalizó séptima, a 22 segundos del líder, con un tiempo de 12 minutos 53 segundos.

En la primera etapa, realizada el domingo, Sisterna y Benavides mantuvieron la misma posición, con un tiempo total de 3 horas, 41 minutos y 58 segundos, a 9 minutos 8 segundos de la punta. El recorrido, que unió la ciudad de Yanbu y sus alrededores, tuvo 518 kilómetros de los cuales 305 fueron de especial y 213 de enlace. Los argentinos priorizaron cuidar el vehículo y terminaron nuevamente entre los siete primeros.

Sin embargo, la segunda etapa presentó complicaciones mecánicas. Problemas en la parrilla de suspensión y en la selectora del Side-by-side retrasaron a la dupla, que finalizó vigésima con un tiempo de 5 horas 46 minutos, a 1 hora, 19 minutos y 11 segundos del ganador. La etapa unió Yanbu y Alula, recorriendo 504 kilómetros, de los cuales 404 fueron de especial. En la clasificación general, Sisterna y Benavides quedaron 17º, a 1 hora, 18 minutos y 55 segundos de los líderes argentinos, David Zille y Sebastián Cesana.

“Terminamos la etapa 2, no resultó como deseábamos, muy mal día para nosotros porque varios problemas nos hicieron perder posiciones. Inconvenientes en la parrilla, problemas de caja que dejó el vehículo solo en quinta marcha, y 320 kilómetros con el embrague en muy malas condiciones. En un momento estábamos afuera de la competencia y por suerte seguimos peleando este Dakar. Vamos mañana con todo”, comentaron tanto Benavides como Sisterna en sus redes sociales.

La tercera etapa, que se realizará este martes 6 de enero en Alula, tendrá un total de 666 kilómetros, de los cuales 422 serán de especial, y marcará un nuevo desafío para la dupla argentina en la carrera más exigente del rally mundial.