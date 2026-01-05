Febrero se perfila como un mes clave para la agenda legislativa del Gobierno nacional y, en ese contexto, la Casa Rosada comenzó a mover piezas para garantizar respaldo en el Senado. Con ese objetivo, el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, iniciará una gira por distintas provincias para reunirse con gobernadores y consolidar apoyos a los proyectos que el oficialismo busca tratar en el Congreso. En ese esquema, San Juan aparece como una de las posibles paradas, con una reunión aún no confirmada con el gobernador Marcelo Orrego.

La recorrida federal de Santilli comenzará el miércoles 7 de enero en Chubut, donde mantendrá un encuentro con el gobernador Ignacio Torres. A partir de allí, el funcionario nacional prevé al menos nueve reuniones más con mandatarios provinciales, aunque la agenda se irá definiendo “sobre la marcha”, según reconocen desde el entorno del ministro.

El objetivo central de estos encuentros es asegurar los votos necesarios en la Cámara alta para avanzar con las iniciativas impulsadas por el presidente Javier Milei. En la administración libertaria admiten que el respaldo político de los gobernadores no siempre se traduce de manera automática en acompañamiento legislativo, una lección que quedó expuesta tras el revés sufrido en Diputados, cuando se rechazó la derogación de las leyes de financiamiento universitario y de fondos para discapacidad.

El escenario que se avecina en el Senado aparece incluso más complejo. Uno de los debates más sensibles será el de la reforma laboral, una iniciativa que genera reparos no solo políticos sino también jurídicos, debido a artículos que podrían ser cuestionados judicialmente si se aprueban sin modificaciones. A esto se suman cambios de carácter tributario incluidos en el paquete libertario, que podrían impactar en los ingresos de las provincias y encender resistencias entre los gobernadores.

En este contexto, la estrategia del Gobierno nacional apunta a dialogar primero con los mandatarios considerados más afines. Tras la escala inicial en Chubut, la gira de Santilli podría continuar con Rodolfo Frigerio, de Entre Ríos; Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Raúl Jalil, de Catamarca; y Leandro Zdero, de Chaco. A ese grupo se sumarían Gustavo Sáenz, de Salta; Hugo Passalacqua, de Misiones; Alfredo Cornejo, de Mendoza; y Marcelo Orrego, de San Juan.

En el caso sanjuanino, el eventual encuentro con Orrego tendría un condimento adicional: la discusión por la Ley de Glaciares. La iniciativa que el Gobierno nacional pretende debatir en febrero despierta especial interés en San Juan, una provincia con fuerte perfil minero y atenta a cualquier modificación normativa que impacte en el desarrollo de inversiones en la cordillera.

Así, el posible arribo de Santilli a la provincia se inscribe en una etapa de negociaciones intensas, donde la Rosada busca sumar voluntades para una agenda legislativa ambiciosa y donde San Juan vuelve a ocupar un lugar estratégico en el mapa político nacional.